Laszlo Jones – Beyond The Door

Laszlo Jones brachte am 05.11.2021 mit Beyond The Door eine EP mit fünf Titeln auf den Markt. Kill Myself beginnt richtig gut, aber an der Stelle, an der man sich die Eskalation wünschen würde, wird es plötzlich viel zu poppig und es passiert genau das, was ich nie möchte: Es nervt. Sorry, aber bereits ab Minute eins hoffe ich, es möge vorbei sein. Die letzten 30 Sekunden sind dann wieder in einer akzeptablen Metalschiene, aber den kompletten Mittelteil finde ich mehr als über. Out Of My Head ist zumindest durchgehend rockig, aber der Gesang ist so eintönig, dass es mich schnell langweilt. Auch Save My Soul reißt mich nicht vom Hocker. Es ist ein sehr ruhiges Stück, in dem die Stimme des Sängers gut rauskommt. Aber für meinen Geschmack viel zu theatralisch und im Mittelteil hab ich das Gefühl, der Pastor kommt gleich ums Eck. From Above ist dann schon Track vier und so melancholisch und dramatisch, dass ich gar nicht weiß, was ich damit soll. In The Morning holt als letztes Stück dann auch nix mehr raus. Ich überlege die ganze Zeit, was der Sänger mir mit diesem Werk sagen möchte. Es ist zum Teil völlig überladen, dann wieder viel zu eintönig. Es gibt in jedem Stück Momente, die voll okay sind, aber das ganze Drumrum ist mir viel zu viel und an der nächsten Stelle wieder viel zu wenig. Ich bin hin- und hergerissen und kann es überhaupt nicht einordnen. Vielleicht soll auch grade das ausgedrückt werden. Beyond The Door – Hinter der Tür… ich glaube, das hätte er besser dort gelassen und für sich alleine verarbeitet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es erreicht mich einfach nicht. Trotzdem vergebe ich natürlich ein paar Punkte, denn jeder steckt wohl Herzblut in seine Arbeit und ist überzeugt von dem, was er veröffentlicht. Ich bin nur nicht der passende Konsument…

