Spiral Drive – Visions In Bloom

Artist: Spiral Drive

Herkunft: Mannheim, Deutschland

Album: Visions In Bloom

Genre: Psychedelic Rock, Space Rock

Spiellänge: 61:50 Minuten

Release: 11.03.2022

Label: StoneFree Records

Link: https://www.spiraldrivemusic.com

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Raphael Neikes

Bass – David Knevels

Schlagzeug – Nicholas Stampf

Tracklist:

Intro Echoes Space Train Heatwave Yeti Lines For Lives Screwed (Feat. Yves Krismer) 13th Eye (Feat. Lord Fascinator) Illusion Hypnotized Omnesia Ego Placebo Inner Truth All Of This Time

Neulich beim Fachgespräch zu ein paar Bands vom Berliner Label Noisolution mit unserem Chef René W. merkt dieser an: „Du, ich habe da was, das müsste genau dein Ding sein.“ René schickt mir dann das Album Visons In Bloom der Band Spiral Drive. Und klar, er kennt mich/meinen Musikgeschmack und trifft mit Visions In Bloom bei mir natürlich voll ins Schwarze.

Gut, dass René mich darauf angesprochen hat, denn Visons In Bloom ist bereits am 11.03.2022, also vor ein paar Tagen erschienen und wäre ansonsten an mir wohl total vorbeigegangen, quasi am Space vorbei. Dabei bin ich immer auf der Suche nach solchen Sachen im Orbit.

Erschienen ist Visons In Bloom beim Österreicher Label StoneFree Records. Physisch ist die Psychedelic Scheibe in den limitierten Formaten CD (300 Stück) und Vinyl erhältlich. Vinylvarianten gibt es in den Farben Spaceburst (50 Stück / bereits ausverkauft), Clear Red (150 Stück) und Black (300 Stück).

Bei Spiral Drive handelt es sich um das Mannheimer Trio Raphael Neikes (Gitarre, Gesang, David Knevels (Bass) und Nicholas Stampf (Schlagzeug). Obwohl Söhne Mannheims, haben sie mit denen musikalisch überhaupt nicht zu tun. Psychedelic und Space Rock ist es, was uns das Trio serviert.

Erstmals in Erscheinung getreten sind Spiral Drive 2018 mit Space Pirates Sessions, einer live eingespielten und selbst produzierten EP. Durch Supports solcher Bands wie The Vintage Caravan und Mother’s Cake fand man schnell Gehör und das Label StoneFree Records wurde auf die junge Band aufmerksam. 2019 folgte mit Unity das Labeldebüt und nun drei Jahre später mit Visons In Bloom der Nachfolger. Für Visons In Bloom hat man sich sogar noch ein paar Gäste eingeladen, unter anderem Yves Krismer von den befreundeten Innsbrucker Mother’s Cake.

Fünf der Songs erschienen vorab bereits als Singles und waren somit ein kleiner Appetizer, um sich nun mit dem Album Visons In Bloom die volle Geschmacksdröhnung zu holen. Also Fans von Psychedelic und Space Rock, nehmt Platz im Raumschiff Enterprise, oder von mir aus im Vorgängermodell Raumschiff Orion, schaltet den Spiral Drive ein und erkundet den Orbit anderer Musikwelten. Lehnt euch einfach zurück und lasst euch in dem Sound-Universum dieser Band treiben.

Wer jetzt denk, er schippert dort mit Spiral Drive spacig ruhig durch den Orbit, hat sich aber voll verspekuliert. Da gibt es auch schon einmal einen Angriff der Klingonen oder einer anderen Spezies. Das musikalische Universum von Spiral Drive ist tief und führt uns an verschiedenen Sternen in unterschiedlicher Geschwindigkeit vorbei und erkundet die Galaxie des Psychedelic und Space Rocks in allen Winkeln. Hier und dort fühlen wir uns total entschleunigt im Schwebeflug, bevor man sich wieder anschnallen darf und in Warp-Geschwindigkeit eine neue Galaxie entdecken wird.

Mal ein paar Beispiele: Nach dem Intro kommt mit Echos ein schwerer, rifflastiger Song. Space Train ist funky und groovy unterwegs. Heatwave rockt ziemlich schwer, ebenso wie Screwed. Yeti hebt dann vollkommen ab und wirkt richtig geil. In eine vollkommen andere musikalische spacige Galaxie entführt uns 13th Eye. Macht euch keine Illusion, ihr bleibt auf jeden Fall Hypnotized nach dem Genuss dieses Albums zurück.

Live sehen könnt ihr Spiral Drive im April zusammen mit Mother’s Cake in Bochum (02.04.), Hamburg (03.04.), Köln (04.04.), Frankfurt (05.04.) und München (06.04.)