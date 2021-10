Tunic: veröffentlichen Video mit Stroboskop-Warnung zur neuen Single ‚You’re A Bug‘

Heute erscheint von Tunic die sympathisch betitelte Vorab-Single You´re A Bug über alle Streaming-Plattformen.

Und hier gibt´s das Video zu gucken, das – Achtung! – mit einer Stroboskop-Warnung versehen wurde:

Der Clip wurde von Regisseur Ryan Steel erstellt.

You´re A Bug erscheint auf Tunics zweitem Album Quitter, das am 15. Oktober via Artoffact Records veröffentlicht wird.

Tunic-Gitarrist/Sänger David Schellenberg sagt: „You´re A Bug ist der älteste Song auf Quitter. Ich habe die Basslinie und den Text am letzten Abend unserer allerersten Europatournee Anfang 2018 geschrieben und freute mich total darauf, zu Hause an dem Track weiterzuarbeiten und ihn fertigzustellen. Der Videodreh war sehr lustig und schnell. Wir gingen einfach in Ryans Wohnung, malten unsere Gesichter grün an und sprangen vor seinen grünen Bildschirmen herum. Dann ließ er seine Magie walten.“