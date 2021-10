Asking Alexandria: veröffentlichen neues Album incl. Musikvideo zur neuen Single „Never Gonna Learn“

Asking Alexandria veröffentlichen heute ihr mit Spannung erwartetes neues Studioalbum See What’s On The Inside via Better Noise Music. Mit See What’s On The Inside beweist die britische Rockband, dass sie sich erneut in das gemeinsame Musikmachen verliebt haben und seit über einem Jahrzehnt ein Album gemeinsam im selben Raum Song für Song geschrieben und aufgenommen haben. Dem Projekt geht ihre erste Single Alone Again voraus, die im August veröffentlicht und von Kritikern wie Forbes, NME, oder Loudwire bereits hoch gelobt wurde. Der Song befindet sich derzeit auf Platz 9 der US BDS Mainstream Rock Airplay Charts, was somit den schnellsten Aufstieg der Band in die Top 10 in ihrer Karriere bedeutet. Alone Again hat nicht nur musikalisch ein neues Kapitel für die Band eröffnet, sondern auch zu einem globalen Erfolg geführt. Begleitet wurde dies von der weltweiten Premiere von You’ve Made it This Far auf BBC Radio 1 in Großbritannien. Das neue Album ist sofort überall verfügbar.



Gitarrist Ben Bruce kommentiert: „Wir haben unser neues Album See What’s On The Inside mit dem Gedanken aufgenommen, dass die Songs und die Texte für sich selbst sprechen sollen. Es war ein krasser Trip, um an diesen Punkt zu gelangen. Höhen und Tiefen, Lachen und Weinen. Aber hier sind wir nun, sieben Alben später, konzentrierter, leidenschaftlicher und aufgeregter als je zuvor. Es ist nun endlich an der Zeit See What’s On the Inside mit unserer lieben AA Familie zu teilen.”

Die Band feiert die Veröffentlichung des Albums mit der Premiere des offiziellen Musikvideos zur zweiten Single Never Gonna Learn. Nicht nur das Album wurde gemeinsam in Quarantäne aufgenommen, auch das Video, bei dem Wombat Fire Regie führte, entstand in dieser Zeit und zeigt, wie die Band den Song in einer intimen Atmosphäre aufführt, durchsetzt mit Polaroid-Bildern der Recording Session.

Asking Alexandria begleiten zur Zeit A Day To Remember auf ihrer Re-Entry Tour durch US. Im Frühjahr 2022 wird die Band auch nach UK und Europa zurückkehren und insgesamt zehn Shows vom 30. März bis zum 15. April spielen. Im Rahmen dessen wird es auch drei Shows in Deutschland (München, Berlin Köln) geben. Tickets können ab sofort erworben werden. Eine vollständige Liste der EU & UK Termine gibt es weiter unten.

UK & EU TOUR DATES

Wed 30th Mar 2022 Stereoplaza, Kiev, Ukranie

Fri 1st April 2022 Adrenaline Stadium, Moscow, Russia

Sun 3rd April 2022 A2, St. Petersburg, Russia

Tue 5th April 2022 Neue Theaterfabrik, Munich, Germany

Wed 6th April 2022 Huxley’s, Berlin, Germany

Fri 8th April 2022 Patronaat, Haarlem, Netherlands

Sat 9th April 2022 Essigfabrik, Cologne, Germany

Mon 11th April 2022 O2 Ritz, Manchester, UK

Wed 13th April 2022 O2 Institute, Birmingham, UK

Fri 15th April 2022 Electric Ballroom, London, UK

