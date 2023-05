Asking Alexandria: veröffentlichen neue Single „Dark Void“

Asking Alexandria haben heute ihre neue Single Dark Void veröffentlicht. Sie ist ein erster Vorgeschmack auf ihr noch unbetiteltes Studioalbum, das im Herbst über Better Noise Music erscheinen wird. Dark Void zeigt kontrastreiche Themen der Melancholie und der Sehnsucht im täglichen Leben in der modernen Welt, während er den hymnischen Stadion Rock Sound der Band nahtlos mit ihren Metalcore-Anfängen verbindet. Dark Void ist ab sofort überall erhältlich.

“With the world seemingly getting darker and darker, it’s easy to see why so many of us struggle with anxiety, depression, loneliness,” so Gitarrist Ben Bruce. “This song is about fighting those demons that live in your head and trying your hardest to be your own saviour. Finding that inner strength to pull yourself out of the darkness.”

“This theme is explored throughout the entirety of our upcoming album. We all have our own struggles and hurdles. We are all on our own journeys that present unique challenges and difficulties, but we all have our own inner strength to fall back on. There is always light at the end of the tunnel. I feel that there can be comfort in knowing that we aren’t alone. We all feel a little down from time to time. We all feel a little lost from time to time, but somehow, in some way, we are all in this together and hopefully our new album can help people through some of their toughest times.”

Asking Alexandria, bestehend aus Ben Bruce (Leadgitarre), Danny Worsnop (Gesang), Cameron Liddell (Rhythmusgitarren), Sam Bettley (Bass) und James Cassells (Schlagzeug), sind unermüdlich durch die ganze Welt getourt und waren auf einigen der weltweit wichtigsten Rockfestivals zu sehen, darunter Rock am Ring / Rock im Park, Download Festival (UK), Hellfest (FR), Graspop (BE), Aftershock (US) und vielen mehr. Diesen Sommer werden sie erneut durch Europa touren und neben einem Auftritt beim Nova Rock (AT) auch hierzulande in Saarbrücken, Hamburg, Nürnberg, Bochum und Leipzig Halt machen.

Nachdem Asking Alexandria 2021 bei Better Noise Music unter Vertrag genommen wurden, veröffentlichten sie ihres von der Kritik gefeierten Albums See What’s On The Inside und erreichten mit Alone Again ihre allererste #1 im US Active Rock Radio gefolgt von Never Gonna Learn (#6) und einer weiteren US Top #10 Single. Hierzulande kletterte Never Gonna Learn bis auf die #7 der Deutschen Rock Airplay Charts. Die Band konnte bis heute über 1,4 Milliarden kombinierte Streams auf allen Streaming Plattformen generieren und erreicht aktuell 3,1 Millionen monatliche Spotify-Hörer. Ihre Musikvideos verzeichnen bis heute über 700 Millionen Plays.

Asking Alexandria live

6/7 Nickelsdorf, AT – Nova Rock

6/8 Derby, UK – Download Festival

6/11 Saarbrücken, DE – Garage

6/12 Hamburg, DE – Sporthalle Hamburg

6/13 Utrecht, NL – Tivoli Vredenburg

6/14 Nurnberg, DE – Hirsch

6/16 Dessel, BE – Graspop

6/17 Clisson, FR – Hellfest

6/19 Bochum, DE – Zeche Bochum

6/20 Leipzig, DE – Taubchenthal

6/22 Oslo, NO – Tons of Rock

6/24 Nummijarvi, FI – Nummirock

6/26 Tallinn, ES – Helitehas

6/27 Riga, LT – Palladium Riga

6/28 Vilnius, LI – Loftas

6/30 Warsaw, PL – Progresja

7/2 Budapest, HU – Budapest Park

7/4 Bucuresti, RO – Quantic Club

7/8 Malakasa, GR – Rockwave Festival

7/14 Cadott, WI – Rock Fest

7/15 Mansfield, OH – Inkcarceration Festival

7/21 Louisville, KY – Louder Than Life

