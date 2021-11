All Good Things: kündigen EU Tour als Support von Asking Alexandria für April 2022 an

Während sich All Good Things zur Zeit auf dem Höhepunkt ihrer fünfmonatigen US Tour befinden, die im Dezember enden wird, freut sich die Band bereits jetzt ihre ersten EU Tourdaten an der Seite von Asking Alexandria und Pop Evil für April 2022 verkünden zu dürfen. Sänger Dan Murphy kommentiert: “We’re so excited to join our label mates Asking Alexandria on the road for our first ever tour of Europe! It’s been a blast playing our newest album and The Comeback on tour, and we can’t wait to take this thing overseas.”

Die Band veröffentlichte ihr erstes Studioalbum A Hope In Hell im August via Better Noise Music, auf dem ihr #1 Active Rock Radio Hit For The Glory feat. Hollywood Undead enthalten ist. Die Band markiert damit den stärksten Streaming Song eines Newcomer Künstlers in diesem Jahr. In Deutschland schaffte es der Song ebenfalls in die Top10 der Rock Radio Charts und kletterte bis auf Platz #7.



Dank des globalen Erfolgs des Songs konnte die Band Millionen neuer Fans auf der ganzen Welt erreichen. Mit insgesamt über 300 Millionen Streams auf allen Plattformen (einschließlich User Generated Content) hat der Song bis dato mehr Streams generiert, als jeder andere Track, der es in diesem Jahr bis auf Platz #1 der US Active Rock Radio Charts geschafft hat. Hinzu kommen unzählige Sync Platzierungen im Rahmen großer TV Events wie den NHL Stanley Cup Finals, ABC’s News Trailer für State of the Union, NBC’s Trailer für die Olympischen Sommerspiele in Tokio oder der RTL Formel 1 Trailer für den großen Preis von Spanien.

Tourdaten:

Wed 30th Mar 2022 Stereoplaza, Kiev, Ukranie

Fri 1st April 2022 Adrenaline Stadium, Moscow, Russia

Sun 3rd April 2022 A2, St. Petersburg, Russia

Tue 5th April 2022 Neue Theaterfabrik, Munich, Germany

Wed 6th April 2022 Huxley’s, Berlin, Germany

Fri 8th April 2022 Patronaat, Haarlem, Netherlands

Sat 9th April 2022 Essigfabrik, Cologne, Germany

Mon 11th April 2022 O2 Ritz, Manchester, UK

Wed 13th April 2022 O2 Institute, Birmingham, UK

Fri 15th April 2022 Electric Ballroom, London, UK