Bei den Karlsruher Brüdern geht es Schlag auf Schlag. Das neue Album Soundphonia der Progressive-Rocker Sons Of Sounds erscheint heute, am 5. November 2021 via El Puerto Records. Es ist der Nachfolger des im vergangenen Jahr veröffentlichten Werkes Soundsphaera. Zum heutigen Releasetag stellt die Band zudem das neue Video vor. Streetmutt ist der vierte Song von Soundphonia, den es in audiovisueller Form zu sehen und zu hören gibt.

Mehr zu Soundsphonia: