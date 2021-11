Die UK Thrasher Solitary aus Preston präsentieren ihr neuestes Video! The Dark…The Resilient ist das nunmehr fünfte Video vom aktuellen Album The Truth Behind The Lies, welches im letzten Jahr über Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wurde.

Das wohl fesselndste Video, das die Band bisher gedreht hat, The Dark… handelt von den lebensverändernden Konsequenzen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und den potenziell verheerenden Auswirkungen des leichtherzigen Spruchs „one for the road“.