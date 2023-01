Ugly Kid Joe – Rad Wings Of Destiny

Gegründet wurden Ugly Kid Joe 1989 in Isla Vista in Kalifornien. Bis zur Trennung 1997 haben die Amerikaner drei Langeisen herausgehauen. Vor zwölf Jahren wurde die Hard Rock Formation reanimiert. Es folgte Studioalbum Nummer vier mit Uglier Than They Used Ta Be, welches im letzten Herbst nach sieben Jahren vom aktuellen Werk Rad Wings Of Destiny abgelöst wurde. Über Metalville / Rough Trade haben sie zehn Songs veröffentlicht, die 40 Minuten lang den Hörer mit teils eingängigem Balladen-Hard-Rock versorgen. Wild und wüst ist maximal das Artwork von Rad Wings Of Destiny. Im späten Achtziger Graffiti- und Comic-Styl geben sie dem fünften Output ein Gesicht. Als Produzent fungiert abermals Mark Dodson. Er setzt nicht nur Frontmann Whitfield Crane in Szene, sondern erzeugt wuchtig und trotzdem liebevolle Hard Rock Melodien, die von den beiden Gitarristen Klaus Eichstadt und Dave Fortman getragen werden. Weich gebettet, haben die Refrains keine Probleme, sich im Ohr einzunisten. Wie kleine Parasiten bleiben sie dort, um den Hörer auf Rad Wings Of Destiny zu polen. Mittendrin das The Kinks Cover vom Song Lola. Die Version geht runter wie Öl. Frisch, rockig, mit dem typischen US-Sound der Ugly Kid Joe Jungs braucht es nicht viel, um zu zünden. Weiter unten haben wir für euch das Cover von Lola zum Abspielen vorbereitet. Als Hörprobe kann man ihn direkt anpreisen. Dead Friends Play nimmt den Groove von Lola auf und zaubert dadurch eine ebenfalls starke Rocknummer. Die Durchschlagskraft können Ugly Kid Joe leider nicht auf der ganzen Platte halten. Zum Ende liefern sie weniger mitreißende Nummern. Gleiches gilt am Anfang der Scheibe mit That Ain’t Livin‘ und Not Like The Other. Da fehlt der Zugriff, zu viel Platz zum Abdriften lenkt den Hörer unnötig ab. Das Resultat ist ein gutes Album, das über das obere Mittelmaß nicht hinauskommt.

