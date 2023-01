Die Schweden Freaks And Clowns haben vor genau einem Jahr ihr drittes Studioalbum We Set The World On Fire veröffentlicht. Warum jedoch eine Platte von einer kleineren Band aufwärmen, die schon zwölf Monate alt ist? Die Antwort, weil sie es verdient hat! Mit We Set The World On Fire ist den Skandinaviern ein richtig starker Wurf gelungen. Nehmen wir. U.D.O., Lordi und Kissing Dynamite, dann bekommen wir die Freaks And Clowns ausgespuckt. Chrille Wahlgren hat nicht nur Potenzial, er steht auf dem Sprung nach oben. Sollte eine Heavy Metal Kapelle ein Sängerproblem haben, Chrille bringt euch weiter! Der Bastard aus Heavy und Hard Rock Gesangsfarben liegt dem charismatischen Frontmann perfekt. Achtziger Feeling liegt in der Luft, während Mats Gesar und Mathias Henrysson die Lyrics stimmig mit den beiden Gitarren begleiten. Triefende Refrains, Party-Metal und die wunderbare alte Accept-Schule lassen das Herz schneller schlagen. Das Schlechteste bleibt das Artwork, welches wie bei Justice Elite und dem Debüt Freaks And Clowns von 2019 nicht wirklichen punkten kann. Im Vergleich mit den beiden ersten Platten schmiert rein optisch We Set The World On Fire sogar noch ab. Wie dem auch sei, der Titeltrack We Set The World On Fire zündet flink ein Flammeninferno. Dogs Of Fire kommt in ähnliche Gefilde. When Evils Got A Hold On You und Fight Fire With Fire lassen nichts liegen. Der Ohrwurmmotor läuft warm. Gut, dass wir in den Kurzreviews keine Anspieltipps geben, das wäre jetzt eine knifflige Angelegenheit. Zu gut kommen alle dreizehn Tracks an. Wer gerne in die alte Heavy Metal Kunst abtaucht und keine Angst hat, bei alten Größen Parallelen zu finden, der kann ruhig We Set The World On Fire nach zwölf Monaten mal laut aufdrehen. Die nächste Veröffentlichung von Freaks And Clowns folgt hoffentlich schon bald.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Freaks And Clowns – We Set The World On Fire in unserem Time For Metal Release-Kalender.