Grave Digger auf „Knights & Riots Tour ´23“ am 28.01.2023 im Juz Live Club (Vorbericht)

Eventname: Grave Digger, Knights & Riots Tour ’23

Bands: Grave Digger, Support Mystic Prophecy und Cellar Stone

Ort: Juz Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 28.01.2023 (Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr)

Kosten: VVK 30,00 € (zzgl.Gebühren und Versandkosten)

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Heavy Rock

Besucher: ca. 666 Besucher

Veranstalter: Kulturbüro Stadt Andernach, Live Club https://juz-live-club.de/

Link: https://www.facebook.com/events/514549190537980

Seit vielen Jahren ist es schon zu einer liebgewonnenen Tradition geworden, dass Grave Digger, eine der einflussreichsten deutschen Heavy Metal Bands, ihre aktuelle Tour immer in der Metal Metropole am Mittelrhein, im Juz Live Club in Andernach beenden.

Eigentlich sollte im letzten Jahr schon das 40. Bandjubiläum mit einer Tour gefeiert werden, doch der ursprüngliche Termin im Januar 2022 musste noch coronageschuldet ausfallen. Doch wie heißt es so schön, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, die Knights & Riots Tour ’23 konnte dieses Jahr starten und findet am 28.01.2023 ihren Abschluss in Andernach.

Mit im Gepäck haben die Mannen um Frontmann Chris Boltendahl ihr neuestes Album Symbol Of Eternity (Review hier), welches im August letzten Jahres auf Platz 7 in den deutschen Albumcharts eingestiegen ist.

Als Supportbands konnten Mystic Prophecy und Cellar Stone verpflichtet werden, die den Saal mit Sicherheit auf Betriebstemperatur bringen werden, bevor Grave Digger nach vier Jahren endlich wieder die Bühne im Juz betreten werden.

Wer sich also den Winterschlaf mit einer ordentlichen Portion Heavy Metal Mucke aus den Locken schütteln möchte, sollte am 28.01.2023 unbedingt in den Juz Live Club nach Andernach kommen!