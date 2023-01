Wooden Veins: veröffentlichen weitere Single aus ihrem neuen Album

Heute haben Wooden Veins ihre zweite Single veröffentlicht: Broken World aus ihrem kommenden Album. Ein Song, der weitere Aspekte ihrer Musik aufzeigt; langsamer, dunkler, melancholischer, aber ihre Tiefe und Schwere beibehaltend.

„BrokenWorld handelt von dem Moment, in dem man merkt, dass alles in die Brüche geht, von dem anhaltenden Gefühl der Verzweiflung, wenn man sich nur noch als Schatten dessen sieht, was man einmal war.“

Der Sound von Wooden Veins wurzelt im klassischen, melodischen Doom Metal. Mit Progressivität und Gothiceinflüssen treiben ihn die, mehrheitlich in Europa lebenden, chilenischen Musiker an die Oberfläche, dringen zugleich noch weiter vor, hin zu mehr Heaviness und auch in extremere Gefilde, wo man sogar den Einfluss ihrer lateinamerikanischen Wurzeln spüren kann.

