Eradicator, Solitary und Fabulous Desaster am 19.05.2023 im Florinsmarkt Koblenz

Bands: Eradicator, Solitary, Fabulous Desaster

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstraße 16, 56068 Koblenz

Datum: 19.05.2023

Genre: Thrash Metal

Kosten: 12 Euro VVK, 15 Euro AK

Veranstalter: Florinsmarkt / Bands

Setlisten:

Fabulous Desaster

Solitary

Eradicator The Dealer Rest In Power Midnight Fistfight The Revenge Of The Mighty Alouatta Rip Em All Against The Wall Toxic Nuclear War Customized Faster Than Light Abominate Keep Your Enemies Closer I Will Not Tolerate Architects Of Shame I See Nothing The Diseased Heart Of Society Within Temptation DTR Humanities Decline Unidentified Requiem Tripper Point Atrocity No Reason Driven By Illusion Hate Preach Born Of Hate Of Ashes And Sand Jackals To Chains Echo Chamber Two Thousand Thirteen Anthropocene Paint The White Flag Black Baptized In Blood Read Between The Lies Possessed By The Evil

Vom 18.05.2023 bis 21.05.2023 sind Eradicator gemeinsam mit ihren englischen Metalville Labelkollegen Solitary in Deutschland und in den benachbarten Niederlanden auf ihrer Thrash Domination Tour. Direkt als zweiten Termin am 19.05.2023 haben sich die Bands den altehrwürdigen Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt ausgesucht, um ihn in Schutt und Asche zu zerlegen. Unterstützung bekommen sie heute Abend zusätzlich noch von den Bonner Thrashern Fabulous Desaster. Das kann nur geil werden. Ich selbst bin gerade von einem Konzert/Festival zum nächsten am Hopsen und morgen früh steht im Familienkreis noch eine Hochzeit an. Da habe ich mir im Vorfeld überlegt, ob dieser Termin heute vielleicht doch etwas zu viel Stress ist? Die Eradicator Stöber-Brüder haben mich auf dem Andernach Metal Days 2023 jedoch davon überzeugt, dass heute für mich hier kein Entrinnen ist. Also dann ab nach Koblenz hopsen und es bleibt hopfenfrei.

Pünktlich zum Einlass sind schon jede Menge Fans vor Ort vor und im Florinsmarkt. Da heißt es für mich eine Menge Leute zu begrüßen. Der Chef des Florinsmarkts, unser allseits geschätzter Jochen (ohne den in Koblenz wohl kaum Metal funktionieren würde) begrüßt mich freundlich wie eh und je am Eingang, denn er macht die Abendkasse. Er bedauert, dass heute Heike nicht dabei ist und er es mit mir alleine aushalten muss. Mein Spießrutenlaufen geht im Inneren des Florinsmarkts weiter, denn der liebe Guido aus Mainz, seines Zeichens Gitarrist der allseits beliebten Thrasher Purify aus Mainz, begrüßt mich mit dem Kommentar, ob heute wieder Milchabend für mich sei! Das natürlich auf Anspielung auf seine 50. Geburtstagsfeier, bei der ich Purify und Eradicator nüchtern ertragen musste. Auch der gute Bobby weiß natürlich, dass ich heute auf Milch bin und will mir doch ohne Weiteres seine Brust anbieten. Die nutze ich dann zuerst einmal, um mich wegen der vielen Häme hier so richtig auszuheulen.

Die Musiker der drei heute aufspielenden Bands habe ich natürlich alle schon getroffen, auch Pitti Stöber freut sich darüber, dass ich heute nicht mit ihm zusammen ins Bierglas schauen kann bzw. mit Kettenfett ölen kann. Ok, jetzt wird es aber auch Zeit, dass endlich Fabulous Desaster den heutigen Abend eröffnen. Das machen sie dann auch recht schnell im total vollen Florinsmarkt.

Die Jungs von Fabulous Desaster sind für mich schon ewig keine Unbekannten mehr, denn zu ihren Alben habe ich Reviews gemacht und sie schon einige Male gesehen. Das letzte Mal live ist allerdings, coronageschuldet, bereits über vier Jahre her. Das war bei der Release Party ihres letzten Albums Off With Their Heads als Support von Tankard im JUZ Andernach. Da fällt mir gerade auf, wie alt das Album jetzt schon ist. Gut, dass ihr Frontmann Jan uns dann auch offenbart, dass ein neues Album in der Mache ist.

Wahnsinnig schnell ist die Thrash Adaption von Fabulous Desaster. Bei dem Namen der Band weiß natürlich jeder, was angesagt ist, denn bei Fabulous Desaster muss man zwangsläufig an das legendäre Album von Exodus denken. Das darf man berechtigterweise auch! Bay Area Thrash! Boa, geht das hier ab. Der Deal steht! Mit The Dealer, der auch der erste Song des letzten Albums ist, beginnt die Setlist. Der Deal ist schnell, schneller am schnellsten. Die Jungs können einfach nicht anders. Wenn man mal ausruhen muss, dann halt Rest In Power, so jedenfalls der zweite Song. Hier wird geschrammelt ohne Ende. Einen Kracher nach dem anderen gibt es auf die feinen Thrashohren heute Abend. Mattes schrammelt alles in Grund und Boden. Dazu tolles Riffing. Das Quartett hat die Bay Area nach Bonn gelegt und beehrt heute den Florinsmarkt. Dort sind sie allerdings durch ihren Gig anlässlich der Vorstellung des Total Thrash Films von Regisseur Daniel Hofmann im Juni letzten Jahres auch keine Unbekannten mehr. Spielfreude pur bei den Jungs aus Bonn. Gleich die erste Band des heutigen Abends legt bereits die Messlatte sehr hoch. Mit Rip Em All wird ein neuer Song angekündigt. Gitarrist und Sänger Jan, der mit einem erfrischenden Screaming überzeugt, meint dazu: „der Song ist zwar scheiße, wir spielen ihn halt mega schnell, dann passt das!“ Ja genau, schnell ist der geile Gig von Fabulous Deaster zu Ende, da passt auch der letzte Song Faster Than Light wie die Faust aufs Auge!

Hier ist es kochend heiß, da muss man auch mal vor die Tür gehen und ein Pläuschen mit Jochen und den anderen dort wartenden Fans führen. Passend zum Beginn von Solitary bin ich allerdings wieder drin.

Solitary, die britische Thrash Band um Frontmann und Urgestein Richard Sherrington, feierten 2019 ihr 25. Bandjubiläum, stehen also damit kurz vor ihrem 30. Geburtstag im nächsten Jahr. Die Band hat bis heute neben ein paar Demos und EPs mit Nothing Changes (1998), Requiem (2008), The Diseased Heart Of Society (2017) und The Truth Behind vier komplette Alben herausgebracht. Solitary konnten 2019 zum 25. Bandjubiläum auf einem der größten Festivals in Großbritannien, dem Bloodstock Festival im Catton Park in Derbyshire auf der Bühne stehen. Ihre Show dort wurde live mitgeschnitten und letztes Jahr als XXV Live At Bloodstock veröffentlicht (hier geht es zum Review).

Ich bin echt happy, die Jungs endlich live zu sehen. Sie beginnen ihren Gig mit dem Song Abominate. Damit zeigen sie bereits, wie abscheulich sie sind, mega abscheulich geil halt. Wie sind die Jungs aus Birmingham drauf!? Einen Knaller nach dem anderen gibt es hier auf die Ohren und die staunenden Münder der Thrash Fans. Damit hätte hier wohl niemand gerechnet, denn kaum einer außer mir kannte die Band wohl vorher, so jedenfalls die Rückmeldung. Einige sprechen sogar davon, dass dies wohl das Geilste sei, was man hier bisher an Thrash im Florinsmarkt erlebt habe. Keine Ahnung, ob es nun das Geilste ist, aber mega geil ist die Vorstellung von Solitary hier auf jeden Fall.

Von wegen Unidentified (so ein Songtitel des heutigen Abends der Engländer). Solitary werden hier sehr schnell als mega spielfreudige und technisch versierte Thrash Kapelle identifiziert, die ein echt fettes Brett spielt. Die Bloodstock DVD kenne ich natürlich, da sieht man, wie Richard Sherrington (Gesang, Gitarre), Gareth Harrop (Bass), Andy Mellor (Gitarre) und Roy Miller (Schlagzeug) quasi um ihr Leben thrashen und das vor Tausenden von Fans. Heute Abend ist es eigentlich genauso und das bei etwas über hundert Fans im übervollen Florinsmarkt. Chapeau Solitary, kann ich da nur sagen. Da ist eigentlich No Reason (letzter Song als Zugabe) mit dem Gig aufzuhören. Doch, einen Grund gibt es, denn die Jungs aus Lennestadt warten auch noch auf ihren Gig heute Abend. Riesiger Applaus für Solitary aus England, mit denen man sich anschließend noch nett unterhalten kann. Die vier Jungs sind richtig sympathisch!

In der Pause sind dann wegen dieses Gigs doch einige Fans richtig geplättet, das hätte man hier wohl so nicht erwartet. Der Abend ist allerdings noch nicht vorbei, denn Eradicator betreten die Bühne und Seba gibt sofort preis: Wir sind Eradicator aus Lennestadt. Das Quartett aus dem Sauerland will ihren Label Mates Solitary natürlich in nichts nachstehen. Eradicator sind in Koblenz seit Januar 2020 eine richtige Nummer und haben hier eine Menge Fans. Anlässlich der Secutor – Executor Releaseparty legten sie den Florinsmarkt in Schutt und Asche. Vielen ging es damals so wie bei Solitary heute Abend, kaum einer kannte sie und sie schlugen ein wie eine Bombe.

Keine Zurückhaltung nun bei Eradicator. Authentischen Thrash von Eradicator aus dem Sauerland gibt es nun auf die sensiblen Öhrchen des Publikums hier im Florinsmarkt. Von der ersten Minute an geht das runter wie Öl, halt wie Kettenfett. Da fällt mir gerade ein, dass ich überhaupt nicht nachgefragt habe, ob sie heute Kettenfett dabeihaben, da ich selbst ja auch keinen trinken kann, trotzdem läuft die Thrashmaschinerie wie geölt.

Ihr letztes Album Influence Denied ist von 2021, von diesem stehen natürlich Songs wie Driven By Illusion, Hate Preach oder Jackals To Chain auf der Setlist. Es geht aber auch kreuz und quer mit einigen Songs durch die achtzehnjährige Bandgeschichte. Schön auch immer eine kurze Ansage zu den Songs von Seba dazu. Einem Trend haben sie sich nie unterworfen. Eradicator sind leider immer noch ein Geheimtipp, größere Bühnen hätten sie auf jeden Fall verdient, genauso wie die beiden Vorgängerbands heute auch. Sie haben einfach ihr Ding gemacht und das ist gut so! Neben den beiden Brüdern Sebastian „Seba“ Stöber (Gitarre, Gesang) und Jan-Peter „Pitti“ Stöber (Schlagzeug) vervollständigen Robert Wied (Gitarre) und Sebastian Zoppe (Bass) das Line-Up. Die Masters Of Kettenfett legen sich, wie gewohnt, heute Abend mal wieder so richtig ins Zeug. Seba, unverkennbar mit seiner wilden Mähne, unter der die Äuglein grinsend blitzen. Sein Bruder Pitti hat echt Haar gelassen, allerdings nur in der Länge, er hatte wohl wieder einmal Geld zu viel für den Friseur. An seinem angestammten Platz am Schlagzeug versucht er seinem Kumpel Tier aus der Sesamstraße heute Abend wieder Konkurrenz zu machen. Die beiden sollten echt mal zusammen das Schlagzeug verdreschen. Die ungläubigen Blicke und offenen Mäuler der Fans, wie eben bei Solitary, sind natürlich gewichen, denn Eradicator haben sich bereits vor drei Jahren hier in die Thrash Herzen gespielt. Mit Possessed By The Evil als Zugabe geht der heutige Abend hier zu Ende. Ob hier einige vom Bösen besessen sind, glaube ich nicht so recht, auch wenn einige Fans zur vorgerückten Stunde wie von Dämonen besessen wankten. Was ich jedoch garantieren kann, ist, dass hier die Meute Possessed by Thrash ist.

Schade, ich wäre auch anschließend noch gerne viel länger geblieben, aber bereits in ein paar Stunden ruft die private Pflicht. So heißt es noch Abschied nehmen von den Bands, Freunden und Bekannten, die von diesem geilen Thrashabend hier im Florinsmarkt absolut begeistert sind/waren. Geilster Thrash Abend ever im Florinsmarkt ist mehrfach zu hören. Es war wirklich geil hier im Florinsmarkt mit den Bands heute, Thrash At It’s Best! Solitary und Eradicator haben in den nächsten Tagen noch ein paar Konzerte auf der aktuellen Tour, bevor sie sich im Oktober für ein paar Termine in England wiedersehen. Also Seba und Pitti, wenn ihr für England noch einen Mercher und Tourberichterstatter sucht, ich würde das Eradicator Experience wagen! 😉