Eradicator: ab 18.05.2023 mit den Briten Solitary auf „Thrash Domination“-Tour in Deutschland

Die aus Lennestadt stammenden Thrasher Eradicator sind immer noch so etwas wie ein Geheimtipp, obwohl die Band bereits seit 2004 unterwegs ist und mit ihrem Debüt The Atomic Blast (2009), welches vor drei Jahren wieder veröffentlicht wurde, bereits für Aufmerksamkeit sorgte. Mittlerweile ist man mit Influence Denied (hier geht es zum Review) aus dem Jahr 2021 bei Album Nummer fünf angelangt. Die Band um die Brüder Sebastian „Seba“ Stöber (Gesang, Gitarre) und Jan-Peter „Pitti“ Stöber (Schlagzeuger) ist nicht nur für ihren ehrlichen und authentischen Thrash, sondern auch für ihre legendären Kettenfett Partys bekannt.

Vom 18.05.2023 bis 21.05.2023 sind sie gemeinsam mit ihren englischen Metalville Labelkollegen Solitary in Deutschland und in den benachbarten Niederlanden auf Tour und werden mit Sicherheit ein paar Metalschuppen ordentlich aufmischen.

Solitary, die britische Thrash Band um Frontmann und Urgestein Richard Sherrington, feierten 2019 ihr 25. Bandjubiläum. Die Band hat bis heute neben ein paar Demos und EPs mit Nothing Changes (1998), Requiem (2008), The Diseased Heart Of Society (2017) und The Truth Behind vier komplette Alben herausgebracht.

Solitary konnten 2019 zum 25. Bandjubiläum auf einem der größten Festivals in Großbritannien, dem Bloodstock Festival im Catton Park in Derbyshire auf der Bühne stehen. Ihre Show dort wurde live mitgeschnitten und letztes Jahr als XXV Live At Bloodstock veröffentlicht (hier geht es zum Review).

Die Briten laden Eradicator im Gegenzug zu einer Tour auf der Insel vom 12.10. bis 15.10.2022 ein.

Die Shows der beiden Bands solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Hier die Tourdaten mit den entsprechenden Venues. Wir von Time For Metal werden in Koblenz im Florinsmarkt dabei sein. Also kommt vorbei!