Feuerschwanz: veröffentlichen zweite Single „Berzerkermode“

Deutschlands momentan heißeste Band, Feuerschwanz, lädt ins Berzerker Gym und veröffentlicht heute die zweite Single des kommenden Albums Fegefeuer. Die neue Single Berzerkermode kommt mit offiziellem Musikvideo feat. Tik Tok Jesus scottywartooth, der Miss Universe und weiteren Bodybuildern.

Am 7. Juli 2023 erscheint das neue Studioalbum Fegefeuer. Der Nachfolger des 2021er-Erfolgsalbums Memento Mori (#1 Offizielle Deutsche Albumcharts), hat sich voll und ganz dem Metal verschrieben und geht damit den Weg der Band weg vom Spaßrock vergangener Tage konsequent weiter.

Feuerschwanz zu Berzerkermode:

„Pump like a viking – Feuerschwanz sind im Berzerkermode! In unserem neuesten Werk geht es um martialische Männlichkeit, gestählte wannabe-Vikings und Walküren auf Steroiden. Um die ultimative Berzerker-Party zu feiern, wird der wohl berühmteste Lauch der Weltgeschichte im Viking-Gym zum proteingeladenen Power-Pumper!

Don’t try this at home. Berzerkermode ON!“

Schau das offizielle Musikvideo zu Berzerkermode hier:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die 2004 gegründeten Feuerschwanz haben sich von ihren Wurzeln im Comedy Mittelalter-Folk Rock zu einer ernstzunehmenden Band entwickelt – natürlich darf dabei das bekannte Augenzwinkern und der Spaßfaktor nicht fehlen. Mit dem Wechsel zu Napalm Records vor der Veröffentlichung von Das Elfte Gebot (2020) haben sich Feuerschwanz voll und ganz dem Metal verschrieben – und sich zu einer der wichtigsten deutschen Bands des Genres entwickelt. Das enorm erfolgreiche Vorgängeralbum Memento Mori (2021) stürmte exemplarisch direkt auf Platz 1 der offiziellen deutschen Albumcharts. Auf Fegefeuer würzt die Band um Gründungsmitglied und Sänger Hauptmann Feuerschwanz, Songwriter, Sänger und Multiinstrumentalist Hodi, sowie Johanna an der Violine ihren mittelalterlich inspirierten Folk Metal mit Heavy Metal-Einflüssen.

Fegefeuer Opener SGFRD Dragonslayer legt als astreine Heavy Metal Hymne los: Lyrische Anspielungen auf den sagenumwobenen Drachentöter Siegfried verbinden sich mit hartem Riffing und nordischer Mythologie. Für den zweiten Track Bastard Von Asgard haben sich Feuerschwanz Unterstützung von Sängerin Fabienne Erni von Eluveitie geholt. Die eingängige Partyhymne Berzerkermode bläst zu Met und Rum bei der Wikingerparty. Dabei sind speziell die ersten drei Albumtracks, sowie das epische Highlander der beste Beweis für die Entwicklung der Band vom Comedy Rock zum Metal. Andere Tracks wie der intensive Titeltrack Fegefeuer, der Herr der Ringe-Schlachtruf Uruk-Hai und Die Horde gehen direkt ins Herz langjähriger Fans der Band.

Fegefeuer Tracklist:

1. SGFRD Dragonslayer

2. Bastard Von Asgard

3. Berzerkermode

4. Knochenkarussell

5. Fegefeuer

6. Die Horde

7. Uruk-Hai

8. Highlander

9. Morrigan

10. Eis & Feuer

11. Valkyren

Einige limiterte Versionen kommen mit der Bonus CD, Live in Wacken 2022, aufgenommen während dem Co-Headline Set der Band auf dem Wacken Open Air 2022. Weitere Versionen beinhalten die Instrumental Version aller elf Albumtracks:

Live in Wacken 2022 Tracklist:

1. Intro (Das Elfte Gebot) (Live in Wacken 2022)

2. Memento Mori (Live in Wacken 2022)

3. Untot im Drachenboot (Live in Wacken 2022)

4. Metfest (Live in Wacken 2022)

5. Ultima Nocte (Live in Wacken 2022)

6. Schubsetanz (Live in Wacken 2022)

7. Methämmer (Live in Wacken 2022)

8. Dragostea Din Tei (Live in Wacken 2022)

9. Rohirrim (Live in Wacken 2022)

10. Das Elfte Gebot (Live in Wacken 2022)

11. Warriors Of The World United (Live in Wacken 2022 / feat. Melissa Bonny)

12. Die Hörner Hoch (Live in Wacken 2022)

13. Extro (Live in Wacken 2022)

Fegefeuer ist in folgenden Formaten erhältlich:

· Deluxe Box inkl. 2 CDs (Fegefeuer & Live In Wacken 2022), Kunstharz BIC Feuerzeug, Ablassbrief, Sammelkarte, Flagge – streng limitiert auf 2000 Einheiten weltweit, exklusiv via Napalm Records Mailorder erhältlich

· 2-CD Mediabook Bundle inkl. 0,5l Krug (Höhe 16cm, Gewicht 1kg) & Mediabook, inkl 40 Seiten Booklet, 2CDs (Fegefeuer & Live In Wacken 2022) – streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit, exklusiv via Napalm Records Mailorder erhältlich

· 3-CD Earbook (Fegefeuer, Live in Wacken 2022, Instrumental) mit 48 Seiten Booklet – streng limitiert auf 1000 Einheiten weltweit, exklusiv via Napalm Records Mailorder und EMP erhältlich

· 2-LP Rot, Schwarz Marbled Vinyl Gatefold Deluxe Box, inkl 2 Vinyl (Fegefeuer & Live in Wacken 2022), 24 Seiten Booklet, Stofftasche, Record Butler – streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit, exklusiv via Napalm Records Mailorder und EMP erhältlich

· 2-CD Mediabook Bundle inkl. Patch & Mediabook, inkl 40 Seiten Booklet, 2CDs (Fegefeuer & Live In Wacken 2022) – streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit, exklusiv via EMP erhältlich

· 2-CD Mediabook, inkl 40 Seiten Booklet, 2CDs (Fegefeuer & Live In Wacken 2022)

· 1-LP Gatefold Schwarz

· 1-CD Jewel Case, inkl 24 Seiten Booklet

· 2-MC Musikkassette Rot transparent – streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit, exklusiv via Feuerschwanz Shop, Napalm Records Mailorder und EMP erhältlich

· Digital Deluxe Album

· Digital Album

Erlebe Feuerschwanz live:

Memento Mori Tour 2023 w/ Warkings, The Dark Side Of The Moon

11.05.23 DE – Bremen / Aladin

12.05.23 DE – Hannover / Capitol

13.05.23 DE – Köln / Carlswerk Victoria

14.05.23 DE – Oberhausen, Turbinenhalle

Festivals 2023

23.06.23 DE – Abenberg / Feuerztanz Festival

01.07.23 DE – München / Tollwood

02.07.23 DE – Hude / Burning Pants Festival

06.07.23 DE – Ballenstedt / Rock Harz Festival

07.07.23 DE – Vöhringen (Iller) / 875 Jahre Vöhringen

11.07.23 DE – Plassenburg / Plassenburg Open Air

13.07.23 AT – Leoben / Area 53 Festival

14.07.23 CZ – Zlin / Masters Of Rock

22.07.23 DE – Bückeburg / MPS

10.08.23 ES – Villena / Leyendas Del Rock

19.08.23 DE – Weil Am Rhein / MPS

26.08.23 DE – Wuppertal / Feuertal Festival

02.09.23 DE – Luhmühlen / MPS

Fegefeuer Tour 2024

w/ Orden Ogan, Angus McSix

11.04.24 DE – Hamburg / Große Freiheit 36

12.04.24 DE – Berlin / Huxleys

13.04.24 DE – Dresden / Alter Schlachthof

18.04.24 DE – Saarbrücken / Garage

19.04.24 DE – Erfurt / Club Central

26.04.24 DE – Hannover / Capitol

27.04.24 DE – Osnabrück / Hyde Park

01.05.24 DE – Nürnberg / Löwensaal

02.05.24 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

03.05.24 DE – Wiesbaden / Schlachthof

04.05.24 DE – Köln / Palladium

06.12.24 AT – Wien / Arena

Feuerschwanz sind:

Johanna – Violin,

Hurdy Gurdy Hauptmann – Vocals, Acoustic Guitar, Irish Bouzouki

Hodi – Vocals, Bagpipe, Acoustic Guitar, Mandolin and many more

Hans – E-Guitar, Acoustic guitar

Jarne – Bass, Vocals

Rollo – Drums

Musch Musch – Dance & Performance

Myu – Dance & Performance

Feuerschwanz online:

Website

Facebook

Instagram