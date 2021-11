Schwarzer Engel: kündigen Headliner-Tour zum neuen Album „Sieben“ an

Die Dark/Gothic Metaller Schwarzer Engel um Mastermind Dave Jason werden am 07.01.2022 ihr 7. Studioalbum Sieben bei Massacre Records veröffentlichen!



Bereits einen Tag vor Album VÖ beginnt die Headliner Tour der Band in Nürnberg. Tickets für die 7 Termine umfassende Tour gibt es demnächst unter https://www.eventim.de/artist/schwarzer-engel

Alle Termine der Deutschland-Tour sind weiter unten verfügbar.



Das kommende Album Sieben wird insgesamt 11 Songs beinhalten, die alle von Jan Vacik in den Münchener Dreamsound Studios gemischt und gemastert wurden. Drei der Songs wurden bereits im Vorfeld veröffentlicht: Kreuziget mich und Teufel – zu finden auf der Kreuziget Mich EP (erhältlich seit Oktober 2020) – sowie die digitale Single Paradies (erhältlich seit Februar 2021).



Das Artwork des Albums wurde abermals von Matthias Löwenstein/Season Zero gestaltet, der bereits vorherige Schwarzer Engel Alben visuell in Szene setzte und auch mit Bands wie ASP, Caliban, Project Pitchfork oder Eskimo Callboy zusammengearbeitet hat.



Das offizielle Video zu Kreuziget Mich kann man sich auf https://youtu.be/WzlsPsfxvoQ ansehen und das offizielle Video zu Paradies auf https://youtu.be/FQ8vnK7fFLE.

Schwarzer Engel Live



SIEBEN Tour 2022 – presented by Orkus! & Legacy



06.01.2022 DE Nürnberg – Der Cult

07.01.2022 DE Leipzig – Hellraiser

08.01.2022 DE Berlin – Badehaus

21.01.2022 DE Stuttgart – Club Zentral

22.01.2022 DE Bochum – Rockpalast

29.01.2022 DE Weinheim – Café Zentral

30.01.2022 DE München – Backstage