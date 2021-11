U.D.O.: gehen wieder auf Tour

Endlich ist es so weit: Die Band um Rock-Ikone Udo Dirkschneider kehrt endlich wieder auf die Bühnen dieser Welt zurück.

Nach über einem Jahr Zwangspause verkünden U.D.O. die heiß ersehnte Europe Tour 2022. Den Auftakt werden sie bereits am 07. März 2022 in Paris machen. Danach geht es über Spanien, Tschechien, den Balkan bis nach Skandinavien und Deutschland. Den Abschluss wird die Tour am 10. Mai 2022 in Pratteln, Schweiz feiern.



Und man darf wahrlich gespannt sein. U.D.O. haben ihre Auftritts-freie Zeit genutzt, um ihr neuestes Feuerwerk an den Start zubringen. Ihr neues Album Game Over, das bereits im Oktober erschienen ist, bietet jede Menge krachende Riffs, präzise groovende Bässe und eine treibende Heavyness. Songs wie Metal Never Dies, Kids And Guns oder Prophecy sind präzise, druckvoll, eingängig und kraftgeladen und machen das Album zu einem straighten Rock ´n Roll“-Output, das voll auf die Zwölf geht. Unterstrichen wird dieser Eindruck von den ersten Chartergebnissen, die das Album bereits jetzt eingefahren hat: #7 in Schweden, #14 in Deutschland, #16 in der Schweiz und #39 in Österreich sprechen für sich.

Kombiniert man nun dieses Meisterwerk des Metals mit dem langersehnten Wunsch zurück auf die Bühne zukommen, bekommt man ein atemberaubendes, energiegeladenes Spektakel geboten, das seinesgleichen sucht. Sichert euch also schnell Tickets für eine (oder mehrere) der 44 Shows von U.D.O. HIER!



Wer nicht so lange warten möchte, kann U.D.O. bereits am 13.11.22 auf dem Metal Hammer Paradise am Weissenhäuser Strand in Schleswig-Holstein live und in Farbe sehen. Neben U.D.O., geben sich auch weitere Szenegrößen (statt Kultbands) wie Brainstorm, Iron Savior und Saxon die Ehre.

Tickets findet ihr HIER!



Europe Tour 2022:



07.03.22 – F-Paris, Le Petite Bain

08.03.22 – F-Strassburg, La Laiterie

10.03.22 – ES-Barcelona, Salamandra

11.03.22 – ES-Madrid, Kapital

12.03.22 – ES-Pamploma, Totem

17.03.22 – CZ-Plzen, Kd Serikovka

18.03.22 – CZ-Zlin, Master Of Rock Cafe

19.03.22 – CZ-Ostrava, Garage

20.03.22 – SK-Bratislava, Majestic Music Club

22.03.22 – SK-Zvolen, Dk Zsr

23.03.22 – HU-Budapest, Barba Negra

24.03.22 – ROM-Cluj, Form Space

25.03.22 – ROM-Bucharest, Quantic Club

26.03.22 – ROM-Sofia, Hristo Botev Hall

31.03.22 – ITA-Bergamo, TBA

01.04.22 – ITA-San Dona Di Piave, Revolver

03.04.22 – BEL-Antwerpen, Zappa

05.04.22 – DK-Copenhagen, Amager Bio

06.04.22 – DE-Hamburg, Grünspan

08.04.22 – NOR-Trondheim, Byscenen

09.04.22 – NOR-Odal, Milepelen

10.04.22 – NOR-Stavanger, Folken

12.04.21 – SWE – Gothenburg, Trägarn

13.04.22 – SWE-Helsinborg, The Tivoli

15.04.22 – FI-Tampere, Klubi

16.04.22 – FI-Jyväskyla, Lutakko

17.04.22 – FI-Helsinki, Vanha Yo-Talo

19.04.22 – EST-Tallinn, Rock Cafe

20.04.22 – LET-Riga, Godvil

21.04.22 – LIT-Vilnius, TBA

23.04.22 – DE-Vacha, Vachawerk

25.04.22 – DE-Berlin, Huxleys Neue Welt

26.04.22 – DE-Köln, Essigfabrik

27.04.22 – DE-München, Backstage

28.04.22 – DE-Regensburg, Eventhall Airport

29.04.22 – DE-Memmingen, Kaminwerk

30.04.22 – DE-Leipzig, Hellraiser

02.05.22 – DE-Saarbrücken, Garage

03.05.22 – DE-Nürnberg, Hirsch

05.05.22 – DE-Langen, Neue Stadthalle

06.05.22 – DE-Cosefeld, Fabrik

07.05.22 – DE-Halten, Hell Over Halen

08.05.22 – DE-Stuttgart, LKA

10.05.22 – CH-Pratteln, Z7