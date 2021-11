Future Palace: veröffentlichen neue Single und Video zu „Paradise“

Mit einem Brachialschlag meldet sich das Berliner Post-Hardcore-Trio Future Palace zurück.

Ihre neue Single Paradise zementiert mit einem deutlich massiveren Sound eine musikalische Entwicklung, die mit ihren tief gestimmten Gitarren und dem erstmals auch geshouteten Gesang das Klang- und Emotionsrepertoire der Band um ganz neue Dimensionen erweitert.



Schaut euch Paradise jetzt an.



Der an Metalcore-Größen wie While She Sleeps erinnernde Tonus weiß dabei mit seinem Auf und Ab zwischen einnehmendem Gesang und wütender Härte eine Gefühlsgewalt wiederzugeben, die dem Narrativ des Tracks dienlich ist.



„Für mich sind Scream-Vocals eine der emotionalsten Formen, Leid und Wut auszudrücken“, sagt Sängerin Maria selbst. „Als ich anfing, den Text für Paradise zu schreiben, war ich mir noch unsicher, ob ich das wirklich so umsetzen will oder überhaupt kann. Aber letztendlich verhalf die Entscheidung dem Song zu einer ganz anderen emotionalen Tiefe.“