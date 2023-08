The Funeral Portrait: veröffentlichen neue Single „Generation Psycho“ inkl. Musikvideo via Better Noise Music

The Funeral Portrait veröffentlichen heute ihre neue Single Generation Psycho, eine sarkastische Betrachtung unseres aktuellen kulturellen Klimas. Ihre Musik ist eine Kombination aus modernen Rock-Hymnen und Emo-getränkten Pop-Punk Melodien. Ihre überdrehte Theatralik und ihre laute, kompromisslose Musik bieten dem Publikum ein Gemeinschaftsgefühl. Generation Psycho wird auf dem Debütalbum von The Funeral Portrait zu hören sein, das noch in diesem Jahr über Better Noise Music erscheinen wird. Das Debütalbum wurde von Johnny Andrews (Three Days Grace, Motionless In White, Halestorm) und Josh Landry, alias Lø Spirit (Motionless In White) co-produziert und von Jacob Hansen (Volbeat, Arch Enemy) gemixt und gemastert. Generation Psycho kann man sich auf allen digitalen Plattformen anhören. Das Horror-inspirierte Musikvideo zum Song ist ebenfalls Freitag erschienen!

„Generation Psycho is a statement piece from our band, a song about the out of control feeling so many people have about our culture, our society, and our government“, so Sänger Lee Jennings. „The song captures the creeping fear of the future, of being outcasted and abandoned, and of falling through the cracks. We are hoping to connect with the disenfranchised and struggling with this song, the people who don’t know where to turn for help or guidance. We want to offer solace for people in this situation, so they know they are not alone in their fears, worries, and anxieties for themselves & their loved ones. So often it does feel like the whole world has gone crazy. We are no strangers to it and empathize with the experience.“

The Funeral Portrait, das sind Lee Jennings (Gesang), Cody Weissinger (Gitarre), Caleb Freihaut (Gitarre/Hilfsinstrumente), Robert Weston (Bass) und Homer Umbanhower (Schlagzeug), haben sich eine unerschütterliche Fangemeinde aufgebaut, die sich The Coffin Crew nennt, der sie ihre Musik widmen und die ihre Live-Auftritte als „Devotion Ceremonies“ bezeichnet. Ihre „Devotion Ceremonies“ bestehen aus voller Theatralik, Bühnendekoration, kostümierten Schauspielern und mehr. Nachdem sie mit Acts wie Shinedown, Underoath, Skillet, Bad Wolves, From Ashes To New, Starset und Pvris auf Tour waren und auf der Hauptbühne des Inkcarceration Festivals aufgetreten sind, werden The Funeral Portrait im Herbst zusammen mit Icon For Hire, Conquer Divide und Concrete Castles auf ihrer Emo Dreams Tour in den USA Live zu sehen sein. Als nächstes wird die Band jedoch am 9. September in Lynn, MA als Vorband für die Horror Rockband Ice Nine Kills bei deren Silver Scream Concert auftreten, das inmitten von Ice Nine Kills Horror-Convention, der Silver Scream Con, stattfindet. Alle anstehenden Termine und Tickets gibt es ab sofort hier: www.tfpcoffincrew.com

The Funeral Portrait online:

Facebook | Instagram