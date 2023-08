The Color Of Cyan: veröffentlichen die neue Single „When Autumn“ vom kommenden Album „Egress“

Die Post-Rock/Ambient-Band The Color Of Cyan hat eine neue Single aus Egress enthüllt, dem kommenden Album, das am 1. September 2023 erscheinen soll. Der Song heißt When Autumn und zeigt eine Abfolge von Stimmungen wie Melancholie und Aufregung. Der Gitarrist Eduardo Cintron erklärte:

„When Autumn ist ein Lied, das düster beginnt und sich zu einem explosiven epischen Höhepunkt steigert. Es ist einer der schnellsten Songs, die wir geschrieben haben. Die Abschnitte im gesamten Lied wechseln sich ständig ab, ohne sie zu wiederholen, um das Gefühl der ständigen Transformation zu vermitteln.“

Hört euch When Autumn auf den wichtigsten digitalen Plattformen an:

Spotify: https://bit.ly/3OdP93u

Amazon Music: https://bit.ly/3rUwKS6

Apple Music: https://bit.ly/3QraZn1

Deezer: https://bit.ly/3Qr1RyK

Bestellt euch Egress auf Bandcamp vor: https://thecolorofcyan.bandcamp.com/album/egress

Mehr Informationen zu The Color Of Cyan und dem kommenden Album Egress erhaltet ihr hier:

The Color Of Cyan sind:

Eduardo Cintron – Gitarre

Henry Cole – Schlagzeug

Jorge Santana – Bass

Rene Torres – Violine

Susan Voelz – Violine

Jennifer Dunne – Violine

Andra Kulans – Viola

Alison Chesley – Cello

The Color Of Cyan online:

Website

Facebook

Instagram