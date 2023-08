Torrential Rain: kündigen neues Studioalbum an – Single-Auskopplungen und visuelle Begleitwerke erwarten die Fans

Synthwave Metalcore! Torrential Rain veröffentlichen ihre lang erwartete neue Single Fountain Of Youth! Die Kombination aus tief gestimmten Gitarren, rasanten Drums und elektronischen Retro-Sounds erschafft einen modernen Metalcore-Track, der dem Genre neues Leben einhaucht und ein garantierter Sommer-Banger ist! Gekonnt eingesetzte, mitreißende Hooks, die sich harmonisch mit düsteren und kraftvollen Shouts verbinden, machen zweifellos Lust auf mehr.

Das offizielle Video für Fountain Of Youth sieht man hier:

Nach acht erfolgreichen Single-Veröffentlichungen in den Jahren 2020 und 2021, mit denen sich Torrential Rain in der internationalen Metalcore-Szene etablierten, kehrt eine der innovativsten Metalbands im November 2023 mit einem kompletten Studioalbum zurück. Einen Vorgeschmack auf das neue Material können Fans bereits ab August genießen – Drei Singleauskopplungen inklusive Musikvideo im Monatsrhythmus verkürzen die Wartezeit bis zum Release im November 2023.

Die Band zeigt eine eindrucksvolle 8-String-Premiere, die mit flottem Up-Tempo und Circlepit-tauglichen Riffs beeindruckt und dabei den nie enden wollenden Kampf gegen die Zeit und sich selbst thematisiert. Der Titeltrack des Albums besticht durch direkte Energie und entwickelt sich von einem fiesen Groove-Monster zu einem Hochgeschwindigkeits-Brecher. Der Text des Songs beschäftigt sich mit den grenzenlosen Möglichkeiten, aber auch Gefahren, die in den unbekannten Abgründen der künstlichen Intelligenz lauern. Als Kontrast zu den beiden härteren Singles repräsentiert die dritte Single die melodische Seite von Torrential Rain. Sie bietet Raum für tiefgängige Strophen über schmerzliche Erinnerungen und dem Durchbrechen destruktiver Angewohnheiten und einen eingängigen Chorus, der direkt ins Ohr geht. Diese drei Singles geben einen dynamischen Vorgeschmack auf das kommende Album und zeigen die Vielfalt und das Können der Band.

Um das Gesamtkonzept des Albums abzurunden haben Torrential Rain ihre musikalische Inspiration mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Visuelle Darstellungen übertragen, um nicht nur dem Gesamtwerk, sondern auch jedem Song einzeln ein vielseitig interpretierbares Gesicht zu verleihen. Von AI-gestützten Artwork-Entwürfen bis zur Thematisierung der unbegrenzten Möglichkeiten im Titeltrack zieht sich dieser moderne Trend durch das gesamte Album hindurch. Alles verpackt in das gewohnt energiegeladene, aber feinsinnige Soundgewand, das Fans komplexer wie einfacher Musik gleichermaßen abholt.

Neben den Singleauskopplungen wird es auch zu allen anderen Songs des Albums visuelle Begleitwerke geben – man darf gespannt sein.

Seit 2020 veröffentlichte Torrential Rain ganze acht Singles und spielte sich mit über zwei Millionen Streams in die Herzen ihrer Fans und Kuratoren. Dadurch wurden Veröffentlichungen in namenhaften Spotify-Playlists wie z. B. All New Metal, New Blood, oder Progressive Metal gelistet. Der bekannte Twitch-Streamer Nik Nocturnal nahm die jüngste Single in seine Modern Metal-Playlist auf und lobte gemeinsam mit Nick Hipa (ehem. As I Lay Dying) in einem Livestream den innovativen, vielseitigen und anspruchsvollen Sound der Band.

Mit Motivation und Power ist die Band auf den Bühnen zu sehen und das nicht zu knapp: Torrential Rain war 2022 bei der Glamour & Gloom Tour als Support von Tenside gemeinsam mit Watch Out Stampede und Chaosbay deutschlandweit unterwegs und spielte in der zweiten Jahreshälfte Shows mit u. a. Devil May Care und May The Tempest. Im Februar 2023 waren die Jungs auf der Heat Up Tour gemeinsam mit Dead Phoenix, May The Tempest und Pathwalker auf den Bühnen zu sehen.

Deutschlands Progressive Metalcore Newcomer Torrential Rain holen Dich dort ab, wo die Alltagsspirale nach unten zieht. Liebesspielereien, Trennungsschmerz, tiefste Ängste oder der Blick in die eigene Seele sind nur einige Themen, mit denen die Nürnberger in ihren Songs den Gedanken und Gefühlen freien Lauf lassen und in 151 Ländern weltweit ihren Fans zeigen: Du bist nicht allein!

Konzerte 2023:

27.10.23 DE – Mainz / M8

28.10.23 DE – Köln / MTC

25.11.23 AT – Salzburg / Bricks

26.11.23 DE – Regensburg / Alte Mälzerei

01.12.23 DE – Stuttgart / Club Zentral

17.12.23 DE – Nürnberg / Z-Bau

21.12.23 DE – Augsburg / Kantine

Torrential Rain sind:

Chris – Vocals & Gitarre

Gordy – Gitarre & Backing Vocals

Domi – Bass & Backing Vocals

Dario – Schlagzeug