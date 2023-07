The Color Of Cyan: veröffentlichen Titeltrack vom neuen Album „Egress“

Die in Chicago ansässige Post-Rock/Ambient-Band The Color Of Cyan meldet sich nach dem großen Erfolg des Debütalbums Agape im Jahr 2021 mit einer neuen Veröffentlichung zurück. Das neue Album heißt Egress und erscheint am 1. September 2023. Ihr könnt das Album bereits in digitaler Version auf Bandcamp vorbestellen, während die Details zur Vinyl-Veröffentlichung einige Wochen vor dem Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben werden.

Auf dem zweiten Studioalbum von The Color Of Cyan, Egress, geht es um Zeit, Zeit für Wissen, für Liebe, für Schmerz und für das ständige Lernen, das uns zu dem macht, was wir sind. Die Geschichte zweier Menschen, die über die Gezeiten tanzen und gemeinsam gleiten, bis einer langsam zu verschwinden beginnt, aber selbst unter Tränen macht es sie stärker, die verbleibende Zeit zu genießen. Bittersüße Klangminuten füllen die Leere und scannen unsere Umgebung. Kreise schließen, entspannt, mit einem Lächeln. Schließlich ist Zeit das ständige Streben nach Glück.

„Ähnlich wie bei unserem ersten Album haben wir die Musik als Bogen eines Films geschrieben und strukturiert, mit Ereignissen, Konflikten, Höhepunkten und Lösungen. Unsere Musikarrangements sind bewusst in ständiger Bewegung, von Emotionen geleitet und unmöglich perfekt zu reproduzieren, wie Wellen im Meer. Nichts ist mehr wie zuvor.“

The Color Of Cyan kreieren gefühlvolle Instrumentalmusik, die filmischen Post-Rock, bewegende Orchesterarrangements, Ambient und Post-Metal nahtlos miteinander verbindet. Die ursprüngliche Form der Band wurde im Jahr 2000 in San Juan, Puerto Rico, gegründet. Auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie tauchte das Projekt ausschließlich instrumental mit komplizierten Klanglandschaften und aggressiven Gitarren wieder auf. Das Debüt der Band Agape ist ein vielschichtiges Album, das geduldig Druck und Wirkung aufbaut und gleichzeitig direkt auf die monolithische Detonation zusteuert. Mit Egress, dem zweiten Studioalbum, verwischen The Color Of Cyan erneut die Grenzen ihrer Post-, Metal- und Neoklassik-Labels, indem sie introspektive Emotionen durch zarte Schichtungen erforschen.

„Egress verkörpert das Streben nach Glück, unabhängig von den Hindernissen im Leben.“

Egress wurde von Eduardo Cintron produziert. Aufgenommen bei: Padrino (San Juan, PR), DF (Chicago, IL) und Electrical Audio (Chicago, IL). Gemischt von Greg Norman bei Electrical Audio. Gemastert von Ted Jensen bei Sterling Sound. Artwork von Yasin Violet. Fotos von Herminio Rodriguez.

Egress Tracklist:

1. Sunwounds

2. When Autumn

3. Water Drawings

4. The Crossing

5. To Another Road

6. Far Below The Waves

7. Egress

The Color Of Cyan sind:

Eduardo Cintron – Gitarre

Henry Cole – Schlagzeug

Jorge Santana – Bass

Rene Torres – Violine

Susan Voelz – Violine

Jennifer Dunne – Violine

Andra Kulans – Viola

Alison Chesley – Cello

