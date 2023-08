In Extremo: geben neues Datum für verschobenes Konzert im Dezember bekannt

Das Konzert von In Extremo vom 21.12.23 muss leider verschoben werden. Neu findet das Konzert am 16.11.2024 statt. Die Tickets sind für das neue Datum gültig.

Statement der Band:

„Liebe Freunde,

Was für ein unglaublicher Festival- & Konzertsommer das bis her ist und wir haben gerade mal Halbzeit! An dieser Stelle auch erstmal ein dickes Dankeschön an euch und all diejenigen, die das gemeinsam möglich machen. Es ist und bleibt ein großes Fest!

Wie ihr ja bereits mitbekommen habt – und mit Weckt die Toten auch schon hören konntet – sind wir aktuell viel im Studio und genießen die Zeit, den Prozess und alles was dazu gehört. Vor allem aber glauben wir, dass hier für uns gerade ein Meilenstein und schlussendlich dann hoffentlich auch für euch etwas Besonderes entsteht. Und weil wir von Herzen wollen, dass das auch entsprechend eintritt, möchten wir dem Prozess auch die Zeit geben, die er benötigt.

Unser Plan war es, euch noch vor der anstehenden Tour im Winter 2023 bereits mit einem neuen Album zu überraschen, um gemeinsam glückselig und berauscht in und um die Weihnachtsfeiertage zu schaukeln. Da sich gewisse Dinge aber manchmal einfach die Zeit nehmen, die sie nun mal brauchen, möchten wir die anstehende Wintertour ins nächste Jahr verschieben, um nicht zu letzt euch und allem was dazu gehört gerecht zu werden.

Die Tickets behalten natürlich für die neuen Termine ihre Gültigkeit oder können, wenn notwendig an den entsprechenden VVK-Stellen zurückgegeben werden. Wir hoffen auf euer Verständnis und schreiben weiter an unserem gemeinsamen nächsten Kapitel – einem einzigartigen In Extremo-Album!“

Eure

