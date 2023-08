Eva Under Fire: feiern einjähriges Jubiläum von Debütalbum „Love, Drugs & Misery“ mit Ankündigung einer Deluxe-Version für den 22.09.2023

Eva Under Fire feierten gestern das einjährige Jubiläum ihres Debütalbums Love, Drugs & Misery mit der Ankündigung einer Deluxe-Version des Albums, die am 22. September über Better Noise Music erscheint. Das Debütalbum enthält Tracks mit Gastauftritten von Spencer Charnas von Ice Nine Kills, Jonathan Dörr (ehemals Ego Kill Talent) und From Ashes To New. Auf der Deluxe-Version werden zusätzlich zehn Bonustracks sein, darunter eine Coverversion von Black Sabbaths War Pigs, zwei Akustiktracks, vier Remix-Versionen von Noise Machine, zwei Zusammenarbeiten mit Cory Marks und mehr. Love, Drugs & Misery: Deluxe Edition kann ab sofort (hier)als digitaler Download vorbestellt werden!

Außerdem haben Eva Under Fire gestern den ersten Song aus ihrer Love, Drugs & Misery: Deluxe Edition veröffentlicht. Für ihre Hit Single Unstoppable haben sie sich mit dem Country Rockstar Cory Marks zusammengetan. Unstoppable (Feat. Cory Marks) kombiniert Marks‚ gefühlvolle Stimme mit Eva Maries mitreißendem, melodischem heavy Rockgesang. Die Album Version von Unstoppable hat es in Deutschland in die Top #10 der Radio Rock Charts geschafft, ihre Vorgänger Single Blow sogar auf die #2! Unstoppable (Feat. Cory Marks) kann man ab sofort auf allen Plattformen streamen und das dazugehörige Musikvideo gibt es auf YouTube (hier)

„I’m a hopeless romantic so I wrote Unstoppable about my parents‘ high school love story“, so Sängerin Eva Marie über den Song. „My dad used to steal his sister’s corvette while she was at work and pick my mom up for joy rides. For me, this song honors my rebellious roots; a classic outlaw story that fits just as easily in a rock song as it could in a country song and you can hear that in the way we recorded the original version, the swing between rock and country is undeniable. I feel the attitude and the swagger every time we play it live, and now having Cory Marks add his vocals to the track really feels like it brings the song home, it makes the perfect vibe for Unstoppable!'“

„I was thrilled that Eva Under Fire asked me to feature on their song Unstoppable„, so Marks. „It’s a rockin‘ tune with a bit of a country groove and story to it. It’s like a rock n roll Bonnie and Clyde, underdogs ready to burn it up and I dig that!“

Love, Drugs & Misery: Deluxe Edition – Tracklist:

1. Blow (Feat. Spencer Charnas – Ice Nine Kills)

2. Unstoppable

3. With Or Without You

4. Another Shot Through The Heart

5. Misery

6. The Strong

7. Death Of Me

8. Ghost

9. Coming For Blood (feat. Matt Brandyberry – From Ashes To New)

10. Comatose (Feat. Jonathan Dörr)

11. Give Me A Reason

Bonustracks

1. I Will Fight (2023 Version)

2. Devil In Disguise

3. Come Undone

4. Separate Ways

5. War Pigs (Black Sabbath Cover)

6. The Strong (Acoustic)

7. Blow (Acoustic)

8. Comatose EUF Version

9. Unstoppable (Feat. Cory Marks)

10. Give Me A Reason (Feat. Cory Marks)

11. Coming For Blood (Noise Machine Remix)

12. Heroin(e) (Noise Machine Remix)

13. Comatose (Noise Machine Remix)

14. Unstoppable (Noise Machine Remix)

Zusätzlich zum Erfolg ihres Debüt Albums Love, Drugs & Misery (2022) konnten Eva Under Fire ihre Fangemeinde durch Eva Maries Auftritt im Horror-Thriller The Retaliators (Better Noise Films), der ebenfalls 2022 erschien, erheblich erweitern. Die zum Soundtrack gehörende Single Blow (ft. Spencer Charnas of Ice Nine Kills) hat weltweit über acht Millionen Streams generiert. Die auch auf dem Debüt Album enthaltene Single Heroin(e) war auf dem Soundtrack des Films Sno Babies (Better Noise Films) aus dem Jahr 2020 zu hören, der erstaunliche Ergebnisse erzielte und bis heute über 26 Millionen Streams verzeichnet. Anfang des Jahres waren Eva Under Fire mit Skillet auf Europatournee und sind derzeit mit Pop Evil in den USA auf Tour. Im Herbst geht es dann weiter mit einigen US Auftritten zusammen mit Finger Eleven, Josey Scott’s Saliva und Taproot, zusätzlich zu einigen Headliner-Shows. Alle Termine und Tickets gibt es hier: https://evaunderfire.os.fan/

