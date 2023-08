Tempt: veröffentlichen ihr selbstbetiteltes Debütalbum über Better Noise Music

Tempt, bestehend aus Zach Allen (Leadgesang), Harrison Marcello (Gitarre), Nicholas Burrows (Schlagzeug) und Chris Gooden (Bass), haben diesen Freitag ihr mit Spannung erwartetes selbstbetiteltes Debütalbum über Better Noise Music veröffentlicht. Mit einer Klanglandschaft, die klassischen Rock mit Innovation verbindet, sind Tempt bereit, das Rock-Genre für eine neue Generation neu zu definieren.

Produziert und gemixt wurde das Werk vom 5-fachen Grammy-Preisträger Chris Lord-Alge (Harry Styles, Foo Fighters, Muse). Aufgenommen in den Sticky Audio Labs in New York und abgemischt im Mix LA, ist das Album ein Zeugnis für die Hingabe und Kreativität der Band. “Collaborating on this album was a fantastic energizing experience, and the result is a collection of tracks that capture the essence of both tradition and evolution,” sagt Lord-Alge. “Tempt is a band poised to redefine the rock genre for a new generation. Their commitment to pushing boundaries and their musical prowess created an environment where creativity knew no bounds. Together, we’ve crafted a sonic journey that bridges generations, delivering a sound that’s both timeless and cutting-edge.”

Tempt, die aus den pulsierenden Straßen von New York City stammen, sind nicht einfach nur eine weitere Rockband, sie sind eine trotzende Kraft, die die Beschränkungen der aktuellen Definition von Rockmusik durchbricht. Ihr Album nimmt den Hörer mit auf eine transformative Reise, die Konventionen sprengt. Mit elf fesselnden Tracks ist das Album ein Beweis für ihre Mission, eine genreübergreifende Erfahrung zu schaffen, die bei einer neuen Generation auf große Resonanz stößt. Die Musik von Tempt ist ein lebensbejahendes Zeugnis für den sich ständig weiterentwickelnden Geist des Rock und vereint die Kraft der Gen X beim Songwriting mit der Finesse der Gen Z in der Produktion.

Die neueste Singleauskopplung Golden Tongue zeigt den unverwechselbaren Sound der Band, der gleichzeitig die Geschichte des Rock ehrt und das Genre in eine neue Dimension katapultiert. Mit seinen ansteckenden Melodien und dynamischen Arrangements ist Golden Tongue der perfekte Einstieg in das Klanguniversum von Tempt. Der Track folgt auf die Veröffentlichung der Singles Burn Me Down, Roses und Living Dangerous in Zusammenarbeit mit der Sängerin Dorothy. “This album represents our evolution as a band, blending the timeless swagger of rock with a fresh, modern sound,” sagt Marcello. “We’re breaking new ground and creating something unique. true to our rock roots.“

Sehr euch hier das Video zu Golden Tongue an:

Im Musikvideo zu Golden Tongue nutzen Tempt modernste Technologie, die in Produktionen wie der Disney+ Sensation The Mandalorian ebenfalls verwendet wird. Die Band hat mit Hilfe der Unreal Engine von Epic Games zudem eine einzigartige Umgebung geschaffen, die eine futuristische Bühne entstehen lässt und die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verwischt.

Tempt sind:

Zach Allen – Leadgesang

Harrison Marcello – Gitarre

Chris Gooden – Bass

Nick Burrows – Schlagzeug

Tempt online:

Website | Facebook| Instagram