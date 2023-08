Amorphis: zeigen ‚Amongst Stars [feat. Anneke van Giersbergen]‘-Livevideo

Die finnischen Melancholic-Progressive-Metaller Amorphis haben einen bravourösen Livesommer hinter sich, der von Auftritten bei einigen der wichtigsten Sommerfestivals (u.a. beim Wacken Open Air, DE und Alcatraz Festival, BE) bestimmt war. Nach derart erfolgreichen Konzerten freut sich die Band umso mehr, mit Queen Of Time (Live At Tavastia 2021) ihr mittlerweile drittes Livealbum ankündigen zu können: Das ab sofort vorbestellbare Werk wird am 13. Oktober 2023 via Atomic Fire erscheinen!

2021, in einem der von der Coronapandemie mit am stärksten geprägten Jahre, als die Musikwelt zum Stillstand gezwungen war, luden Amorphis die Welt zu zwei Streamingkonzerten, die sie im legendären Tavastia-Club in Helsinki, Finnland spielte, ein.

Keyboarder Santeri „Sande“ Kallio blickt zurück: „Vorab dachte ich, dass es sich wie ein langer Soundcheck anfühlen würde, aber ganz gegenteilig hatte ich doch das Gefühl, eine richtige Show zu spielen. Aber klar, wir als Band mussten uns umso mehr gegenseitig pushen und von der Stimmung, die die Songs mit sich bringen, treiben lassen, da es vor Ort ja keinerlei Unterstützung seitens irgendwelcher Fans gab. Selbstverständlich werden mir alle zustimmen, wenn ich sage, dass nichts an das Spielen vor Livepublikum herankommt, jedoch denke ich, dass wir die Sache extrem gut gemeistert haben. Als positiver Nebeneffekt mussten wir uns voll und ganz auf Musik und Instrumente konzentrieren, dass einfach alles hundertprozentig passt. Schließlich war es eine einmalige Angelegenheit, die wir mitgeschnitten haben.“

Glücklicherweise ist die Menschheit mittlerweile mehr oder weniger zurück in der Normalität angelangt und kommt zumindest wieder in den regelmäßigen Genuss von Festivals und Clubshows, weshalb die Queen Of Time (Live At Tavastia 2021)-Veröffentlichung perfekt zum Start ihrer bevorstehenden Halo-Europatour 2023 kommt.

Als ersten Vorgeschmack präsentiert das Sextett mit Amongst Stars auch die erste digitale Singleauskopplung aus jenem Werk. Bei dieser handelt es sich um den energiegeladenen, aber doch herrlich melancholischen Track, in dem Gästsängerin Anneke van Giersbergen und Amorphis-Vokalist Tomi Joutsen ihre beeindruckenden, sich wunderbar ergänzenden Stimmumfänge unter Beweis stellen.

Nachdem Amorphis vor Kurzem zwei Rumänien-Shows zu ihrer erwähnten Herbsttour mit Sólstafir und Lost Society hinzugefügt haben, kann die Band auch noch neue Livetermine in ihrer finnischen Heimat für Dezember 2023 bekanntgeben. Ihre aktuelle Konzertübersicht, die auch bereits die ersten drei ausgewählter Festivalauftritte im kommenden Jahr umfasst, findet ihr unten!

Queen Of Time (Live At Tavastia 2021) wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Digipak + Blu-ray (EU)

– Jewelcase-CD + Blu-ray (US)

– 2LP in Gatefold (grün marmoriert)

– 2LP in Gatefold (rot marmoriert; Atomic-Fire-Records-exkl.)

– digital

Queen Of Time (Live At Tavastia 2021) Tracklist:

01. The Bee

02. Message In The Amber

03. Daughter Of Hate

04. The Golden Elk

05. Wrong Direction

06. Heart Of The Giant

07. We Accursed

08. Grain Of Sand

09. Amongst Stars [feat. Anneke van Giersbergen]

10. Pyres On The Coast

Amorphis live:

12.09.2023 JP Osaka – Umeda Club Quattro

13.09.2023 JP Tokyo – Shibuya Club Quattro

14.09.2023 JP Tokyo – Shibuya Club Quattro

Halo European Tour 2023

+ Special Guests: Sólstafir

+ Support: Lost Society

Präsentiert von Grey Beard, Cobra Agency & Atomic Fire

26.10.2023 CH Zürich – Komplex 457*

27.10.2023 DE Köln – Carlswerk Victoria

28.10.2023 DE Geiselwind – MusicHall

29.10.2023 NL Utrecht – TivoliVredenburg

31.10.2023 AT Wörgl – VZ Komma

01.11.2023 HR Zagreb – Boogaloo Club

02.11.2023 MK Skopje – YCC

03.11.2023 GR Thessaloniki – Principal Club Theater

04.11.2023 GR Athen – Fuzz Club

05.11.2023 BG Sofia – Pirotska 5

06.11.2023 RO Bucharest – Arelene Romane

07.11.2023 RO Cluj-Napoca – Form Space

09.11.2023 SK Košice – Collosseum

10.11.2023 SK Bratislava – Majestic Music Club

11.11.2023 AT Linz – Posthof

12.11.2023 CZ Zlín – Masters of Rock Café

14.11.2023 PL Danzig – B90

15.11.2023 PL Krakau – Kamienna12

16.11.2023 DE Dresden – Stromwerk

17.11.2023 DE Weissenhäuser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

18.11.2023 DE Hannover – Capitol

*ohne Sólstafir

Halo – Finnland 2023

Grey Beard präsentiert:

02.12.2023 FI Jyväskylä – John Smith Rock Frozen

06.12.2023 FI Seinäjoki – Rytmikorjaamo

07.12.2023 FI Tampere – Pakkahuone

08.12.2023 FI Kuopio – Sawohouse Underground

14.12.2023 FI Turku – Logomo

15.12.2023 FI Helsinki – Kulttuuritalo

16.12.2023 FI Lahti – Finlandia-klubi

26. – 28.04.2024 BR São Paulo – Summer Breeze Brasil

04.05.2024 NO Kopervik – Karmøygeddon Metal Festival

03. – 06.07.2024 DE Ballenstedt – Rockharz Open Air

Tickets: www.amorphis.net/tour

Amorphis sind:

Tomi Joutsen – Gesang

Esa Holopainen – Gitarre

Tomi Koivusaari – Gitarre

Olli-Pekka Laine – Bass

Santeri Kallio – Keyboard

Jan Rechberger – Schlagzeug

