All Life Ends: veröffentlichen „Pandemonic“ Lyric Video

Am 9. Juni erscheint mit Miscreation das neue Album der Schweizer Extreme Deather von All Life Ends via Black Sunset/MDD Records. Bereits eine Woche vorher findet am 02.06 im Gaswerk in Winterthur die Record Release Show statt. Mit seinem brachialen Sound verspricht Miscreation, welches von Dan Swanö gemixt und gemastert wurde, ein echtes Highlight für alle Fans zu werden, die auf kompromisslosen Death Metal mit technischen aber auch traditionellen Einflüssen, nebst melodischen Parts und ausgefeilten Gitarrensoli abfahren. Als erste Kostprobe gibts ab sofort den Track Pandemonic als Lyric Video auf YouTube.

Miscreation Tracklist:

1. The Silent End Of A Bastard Breed

2. Gardens Of Imperfection

3. The Dreamless Void

4. Miscreation

5. Extinction Hours

6. Pandemonic

7. Novas Womb

8. Crawling Existence

9. Thanatos

Miscreation Record Release Show:

02.06.2023, Gaswerk, Winterthur (Schweiz)

