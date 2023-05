Heart Of A Coward: veröffentlichen neue Single/Video „Decay“

Die britischen Schwergewichte Heart Of A Coward haben ihr zweites Video Decay veröffentlicht! Der neue Track offenbart eine emotionalere und ruhigere Seite des Sängers Kaan Tasan. Ein wahrhaft hypnotischer Refrain, der einen in sich aufsaugt, um dann von stampfenden Gitarren und Drums wachgerüttelt zu werden, die einen in die Tiefen einer wahrlich bedrückenden Realität führen. Decay ist auf dem Arising Empire YouTube-Channel zu sehen:

„Decay ist über die Gewissheit der Zeit geschrieben. Jede Sekunde, die vergeht, bringt uns dem Tod näher. Alles, was wir lieben, wird sterben, alles, was wir kennen, wird enden. Also mach das Beste aus der Zeit, die du hast.“ – Kaan Tasan (Vocals)

Die Musik der Band ist bekannt für ihren heavy und aggressiven Sound, der Elemente von Metalcore, Deathcore und Djent vereint. Sie sind auch dafür bekannt, melodische Elemente in ihre Musik einzubauen und so ein Gleichgewicht zwischen Härte und Melodie zu schaffen.

Heart Of A Coward veröffentlichten 2012 ihr Debütalbum Hope And Hindrance, das von der Kritik gelobt wurde und den Sound und Stil der Band etablierte. Seitdem haben sie mehrere weitere Alben veröffentlicht, darunter Severance (2013), Deliverance (2015) und The Disconnect (2019). Heart Of A Coward tourten intensiv, traten auf verschiedenen Festivals auf und teilten sich die Bühne mit anderen bekannten Metal-Bands. Ihre Musik hat insbesondere in der britischen Metalszene eine große Fangemeinde gewonnen, und sie zählen weiter zu den führenden Vertretern des Genres.

Heart Of A Coward sind:

Kaan Tasan – Vocals

Carl Ayers – Gitarre & Gesang

Dan Thornton – Gitarre

Vishal „V“ Khetia – Bass

Christopher „Noddy“ Mansbridge – Schlagzeug

