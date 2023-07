Heart Of A Coward: neue Single „Devour Me“ veröffentlicht

Die britischen Schwergewichte Heart Of A Coward haben kürzlich ihr brandneues Album This Place Only Brings Death angekündigt, das am 22. September über Arising Empire erscheinen wird, zusammen mit ihrer großen EU/UK Headline Tour zusammen mit TheCityIsOurs und Ghost Iris (nur EU)!

Seit dem 26. Juli sind Vorbestellungen für This Place Only Brings Death als CD, limitiertes farbiges Vinyl sowie einzigartige Merch-Optionen im Arising Empire Store, im Shop der Band und bei vielen anderen Online-Händlern erhältlich!

Um diesen offiziellen Start für das kommende Album einzuläuten, präsentieren Heart of A Coward ihre brandneue Single Devour Me!

Seht euch das Video zu Devour Me gerne hier an:

„Devour Me handelt vom Aufreißen offener Wunden, um Antworten zu finden, aber man landet genau da, wo man vorher war. Das vertraute Gefühl, auseinandergerissen zu werden, nirgendwo anzukommen und dann weggeworfen zu werden.“ – Kaan Tasan (Gesang)

Mehr Informationen zum kommenden Album This Place Only Brings Death und den anstehenden Tourdaten bekommt ihr hier:

Heart Of A Coward sind:

Kaan Tasan – Gesang

Carl Ayers – Gitarre & Gesang

Dan Thornton – Gitarre

Vishal „V„ Khetia – Bass

Christopher „Noddy„ Mansbridge – Schlagzeug

Heart Of A Coward online:

https://www.facebook.com/heartofacowardofficial

https://www.instagram.com/heartofacowardofficial