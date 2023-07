Asinhell: teilen Video „Fall Of The Loyal Warrior“

Am 27. Juli hat die Band das offizielle Video zu Fall Of The Loyal Warrior veröffentlicht, das von Consequence eine Rückkehr zu Poulsens Wurzeln gefeiert wurde!

„Der Song ist eine Art Tribut an Bands, die ich liebe, wie Bolt Thrower, Entombed, Autopsy, Grave und Darkthrone„, sagte Poulsen zuvor. „Sie sind der Grund, warum wir das überhaupt machen können, und wir sind stolz darauf, unsere Einflüsse auf dem Ärmel zu tragen. Das Album wurde vom Old-School-Death-Metal der späten 80er und frühen 90er Jahre inspiriert, und einer unserer stärksten Inspirationsquellen waren die mächtigen Death, angeführt vom legendären Chuck Schuldiner. Da ist eine Menge Death drin. Schuldiner ist einer meiner Lieblingssänger im Death Metal, der andere ist unser Sänger Marc (Grewe). Für mich ist dieser Song also eine Kombination aus zwei meiner Lieblingssongs. ‚Let the metal flow‘, wie Chuck gesagt hätte!“

Poulsen hat das Death-Metal-Feuer wieder entfacht, das seine erste Band Dominus angetrieben hat. Er begann, mit seinem langjährigen Freund und Nachbarn, dem Schlagzeuger Morten Toft Hansen (Raunchy), an Riffs zu jammen. Die beiden begannen in Mortens winziger Garage zu spielen: keine Mikrofone, keine Lautsprecher – nur ein Schlagzeug und ein bis zum Anschlag aufgedrehter Combo-Verstärker, wie sie ihn schon als Teenager benutzten. Bald stellten die beiden jedes Mal, wenn sie sich trafen, einen neuen Song fertig. Als es an der Zeit war, den Gesang hinzuzufügen, wandte sich Poulsen an seinen guten Freund, der zufällig auch einer seiner absoluten Lieblings-Death-Metal-Growler ist: Marc Grewe (Insidious Disease, Ex-Morgoth).

„Ich kannte Michael schon ziemlich lange und er erwähnte immer, dass wir eines Tages ein Death-Metal-Projekt machen sollten, aber ich habe ihn nie zu ernst genommen, weil er mit Volbeat so beschäftigt war“, sagt Grewe. „Dann rief er wirklich an und sagte: ‚Ja, ich will es jetzt machen. Hast du Lust dazu?‘ Ich habe sofort gesagt: ‚Ja, natürlich!'“

Als Asinhell fertig waren, trafen sich die drei mit dem Volbeat-Produzenten Jacob Hansen, um ihr Debütalbum zu produzieren, abzumischen und Bass zu spielen. Als es an der Zeit war, dem Album eine Leadgitarre hinzuzufügen, suchte Michael nicht weiter als seinen Freund und The Arcane Order-Axeman Flemming C. Lund.

Asinhell sind:

Michael Poulsen: Gitarre

Marc Grewe: Gesang

Morten Toft Hansen: Schlagzeug

