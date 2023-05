Crystal Viper: veröffentlichen neue digitale Single „In The Haunted Chapel“

Crystal Viper Frontfrau Marta Gabriel erklärt:

In The Haunted Chapel steht natürlich in Bezug zu unserem letzten Studioalbum The Cult, da es von der Geschichte The Haunter Of The Dark von H.P. Lovecraft inspiriert wurde, die ursprünglich 1936 veröffentlicht wurde. Es ist eine ganz besondere Geschichte, denn es ist die letzte, die Lovecraft vor seinem Tod schrieb. Die Komposition selbst basiert auf einem für Crystal Viper etwas ungewöhnlichen Shuffle-Rhythmus, und die Twin Guitars sind unsere bescheidene Hommage an legendäre Acts wie Thin Lizzy und Iron Maiden. Diese Version unterscheidet sich ein wenig von der, die wir letztes Jahr auf der The Last Axeman-EP veröffentlicht haben, denn da ich vor kurzem von der Rhythmusgitarre zum Bass gewechselt habe, habe ich beschlossen, eine andere Basslinie zu entwickeln, und natürlich haben wir jetzt unseren neuen Schlagzeuger Jakub an Bord. Außerdem haben sowohl Eric als auch Andy unterschiedliche Gitarrensoli aufgenommen.“

Crystal Viper – The Cult Tour 2023

28/04 – Germany, Wilferdingen, No Playback Festival

29/04 – Austria, Innsbruck, Livestage

04/05 – Germany, Oldenburg, MTS

06/05 – Germany, Braunschweig, Rock In Rautheim Festival

27/05 – Czech Republic, Pasohlavky, Euro Bike Fest

01/06 – Germany, Gries, Iron Fest Open Air

02/06 – Germany, Freiburg, Artik

03/06 – Germany, Bielefeld, JZ Stricker

04/06 – Belgium, Bilzen, South Of Heaven

07/06 – Germany, Berlin, Cassiopeia

08/06 – Czech Republic, Frydek-Mistek, Hellpdays Festival

10/06 – Germany, Selb, Rockclub Nordbayern

14/07 – Sweden, Gavle, Gefle Metal Festival

12/08 – Belgium, Kortrijk, Alcatraz Festival

17/09 – Baltic Sea, Full Metal Cruise

