Heavy Music Awards 2020: Slipknot als Sieger des Abends mit zwei Awards

Die diesjährigen 4. Heavy Music Awards wurden virtuell vergeben. Die Organisatoren gaben bereits im Voraus bekannt, dass die Preisverleihung aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nur als Online-Livestream ausschließlich auf dem Twitch-Chanel von Amazon Music UK stattfinden wird.

Nominiert waren in diesem Jahr:

Best Album

Babymetal – Metal Galaxy

Bring Me The Horizon – Amo

Dinosaur Pile-Up – Celebrity Mansions

Sleep Token – Sundowning

Slipknot – We Are Not Your Kind

Tool – Fear Inoculum

While She Sleeps – So What?

Best UK Band

Architects

Bring Me The Horizon

Bury Tomorrow

Employed To Serve

Frank Carter & The Rattlesnakes

Venom Prison

While She Sleeps

Best International Band

Fever 333

The Interrupters

Parkway Drive

Rammstein

Slipknot

Stray From The Path

Tool

Best Liveband

Amon Amarth

Behemoth

Brutus

Fever 333

Parkway Drive

Rammstein

Slipknot

Best UK Breakthrough Band

Cold Years

Higher Power

Hot Milk

Ithaca

Lotus Eater

Nova Twins

Pengshui

Best International Breakthrough Band

The Hu

Jesus Piece

Polaris

Simple Creatures

Skynd

Stand Atlantic

Thornhill

Best Album Artwork

Baroness – Gold & Grey by John Dyer Baizley

Blood Incantation – Hidden History Of The Human Race by Bruce Pennington

Bring Me The Horizon – Amo by Darren Oorloff

Cattle Decapitation – Death Atlas by Wes Benscoter

KoRn – The Nothing by Tenison Division

Rammstein – Rammstein by Jes Larson

Venom Prison – Samsara by Eliran Kantor

Best Video

Bring Me The Horizon – In The Dark (Directed by Oliver Sykes)

Creeper – Born Cold (Directed by Oscar Sansom)

Don Broco – Action (Directed by Benjamin Roberds)

Enter Shikari – Stop The Clocks (Directed by Polygon)

Poppy ft Fever 333 – Scary Mask (Directed by Titanic Sinclair)

Rammstein – Deutschland (Directed by Specter Berlin)

Slipknot – Unsainted (Directed by Shawn Crahan)

Best Festival

2000 Trees

ArcTanGent

Bloodstock Open Air

Download Festival

Hellfest

Roadburn

Slam Dunk Festival

Best Photographer

Sarah Louise Bennett

Corinne Cumming

Paul Harries

Jennifer McCord

Jake Owens

Sabrina Ramdoyal

Ester Segarra

Best Producer

Carl Brown

Romesh Dodangoda

Greg Fidelman

Adam ‘Nolly’ Getgood

Larry Hibbitt

George Lever

Catherine Marks

In einer Liveshow mit Sophie K. und Jon Mahon wurden am Donnerstag, dem 3. September, aus den Londoner Büros der Heavy Music Awards zwölf Preise verliehen. Auch Kerrang! war an der Moderation beteiligt. Zwischendurch gab es exklusive Liveauftritte aus den Studios von AfterLive Music von The Hunna, Holding Absence, Heart Of A Coward, Wargasm, Coldbones und Hawxx. Mit Livegästen wurde zudem über die Gewinner und Aufführungen berichtet.

Dave Bradley, Mitbegründer der Heavy Music Awards, sagte: „Die Schwierigkeiten, mit denen Livemusik derzeit konfrontiert ist, haben uns noch entschlossener gemacht, die HMAs am Leben zu erhalten. Wir glauben, dass es wichtiger denn je ist, so laut wie möglich über das außergewöhnliche Talent bei harter Musik zu reden – von den Künstlern bis zu den hart arbeitenden Teams hinter den Kulissen – und wir sind stolz darauf, unseren Teil dazu beizutragen, dass die Räder sich weiter drehen, bis die Normalität zurückkehrt.“

Slipknot sollten als großer Gewinner aus diesem Abend hervorgehen, denn sie kassierten als beste internationale Band und für das beste Album (We Are Not Your Kind) gleich zwei Awards. Shawn „Clown“ Crahan sagte dazu in einer Videoeinspielung: „Es bedeutet nur, was es bedeutet, weil es von ihnen, den Fans auf der ganzen Welt gewählt wurde“.

Die deutschen Schwergewichts-Rocker Rammstein wurden nach einer Reihe von wegweisenden Stadionshows im Jahre 2019 als beste Liveband ausgezeichnet. In einer gemeinsamen Botschaft sagte die Band: „Es ist immer etwas Besonderes, Anerkennung für etwas zu erhalten, an das man glaubt, und wenn diese Anerkennung direkt von den Fans kommt, bedeutet das sehr viel. “

Weitere Gewinner des Abends waren Bring Me The Horizon als beste britische Band, Don Broco erhielt den Award für das beste Video des Clips Action und Baroness konnten sich über den Preis für das beste Artwork von Gold And Grey freuen. Die beiden Breakthrough-Band-Awards gingen an den australischen Metalcore-Fünfer Polaris (International Award) und das Londoner Rock-Trio Nova Twins (British Award). Geschichte geschrieben wurde in der Kategorie Best Producer, denn mit Catherine Marks erhielt erstmals eine Frau den Preis. Sie hatte u.a. mit Frank Carter & The Rattlesnakes, The Amazons und Frank Turner zusammengearbeitet. Als bestes Festival wurde zum zweiten Mal in vier Jahren das Download Festival ausgezeichnet. Auch in der Kategorie Best Photographer wurde mit Ester Segarra erstmals eine Frau ausgezeichnet.

Die Heavy Music Awards sind ein völlig demokratisches, unabhängiges Award-Programm, das die besten Rock- und Metal-Acts des Jahres auszeichnet. Für die HMA 2020 nominierten über 600 eingeladene Branchenkenner ihre Favoriten, um die Shortlists der Finalisten zu erstellen, bevor mehr als 150.000 Stimmen aus über 150 Ländern abgegeben wurden, um die Gewinner zu ermitteln.