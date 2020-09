Mother´s Cake: verschieben Tour auf 2021

Mother´s Cake verschieben ihre für den Herbst angesetzte Tour in den Frühling 2021. Bisher erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

22.03.2021: München, Strom

23.03.2021: Frankfurt, Nachtleben

24.03.2021: Köln, Blue Shell

25.03.2021: Hannover, Lux (Zusatzshow)

(Zusatzshow) 27.03.2021: Hamburg, HeadCrash

28.03.2021: Berlin, Privatclub (Venuewechsel)

(Venuewechsel) 29.03.2021: Dresden, Beatpol

31.03.2021: Bochum, Rockpalast

01.04.2021: Stuttgart, Universum

Am 18. September wird das Psych-Rock-Trio aus Österreich das neue Album Cyberfunk! via Membran veröffentlichen. Mit Love Your Smell, Crystals in the Sky und Toxic Brother liegen drei aussagekräftige Singles vor, die die Freude auf die geplanten Shows steigen lassen.

Das international phänomenale Psych-Rock-Trio Mother’s Cake gibt sich aufs einem fünften Album passend: sky high, far out und trotzdem erdig. Über ein Jahr vorbereitet, an mehreren schlafentzogenen 72-Stunden-Sessionsproduziert, konzentrieren sich Mother’s Cake in den zwölf neuen Tracks von Cyberfunk! auf das Wesentliche: sie bündeln ihre roughe Live-Energie zu einem dynamisch dichten und immer wieder überraschenden Album, das nach Vintage-Wahnsinn klingt und voll in den Moment passt.

Der Weg von Mother‘s Cake hat die Band über hunderte von Konzerten zwischen Manchester, Melbourne und Mumbai, Auftritten mit Wolfmother, Iggy & The Stooges, Omar Rodriguez Lopez, Alice In Chains oder Limp Bizkit, dazu drei erfolgreiche Studioalben und ihr megalomanisches Live at Pompeji-Tribut auf der Ski-Schanze von Bergisl aus dem letzten Jahr direkt zurück zu den eigenen Wurzeln geleitet.