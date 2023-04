All Life Ends: unterschreiben bei Black Sunset, neues Album „Miscreation“ Anfang Juni

Die schweizer Volldampf Death Metaller von All Life Ends werden Anfang Juni den Nachfolger ihres Full-Lenght Debüts The Plague Of Man veröffentlichen. Nachdem der Vorgänger zeitlich ungünstig genau zu Beginn der Corona-Pandemie das Licht der Welt erblickte, was die umfangreichen Live- und Tourpläne der Band ausbremsen, soll nun alles anders werden! Miscreation, so der Titel des neuen Albums, wird Anfang Juni bei Black Sunset/MDD erscheinen. Gemeinsam soll das Potenzial genutzt werden, damit das brachiale, neue Werk der bereits 2006 gegründeten Schweizer seine volle Wucht entfalten kann. Freunde des kompromisslosen Death Metal mit sowohl,- als auch traditionellen Einflüssen, nebst melodischen Parts und ausgefeilten Gitarrensoli dürfen gespannt sein. Eine Record Releaseshow am 02.06. im Gaswerk in Winterthur ist ebenfalls bereits in Planung. Mehr Infos gibt’s schon bald! Bis dahin sei jedem Fan des Genres empfohlen, in den Vorgänger reinzuhören!

The Plague Of Man:

https://open.spotify.com/album/2WRk5v5upGTImM3WfNnTmX

Miscreation Record Release Show:

02.06.2023, Gaswerk, Winterthur, (Schweiz)

Links:

www.alllifeends.com

https://fb.com/alllifeendsofficial/