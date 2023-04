Mindless Sinner: veröffentlichen neues Album „Keeping It True“ am 05.05.2023

Am 5. Mai 2023 wird das Livealbum der schwedischen Heavy Metal Band Mindless Sinner – Keeping It True – via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 28. April 2023.

Das Livealbum wurde im April 2015 auf dem legendären Keep It True Festival (Deutschland) aufgenommen, hier bekommt der Fan unverfälschten und wahren schwedischen Heavy Metal aus den „Glory Days“ zu hören. 100% live, roh und ohne technische Tricksereien, gepaart mit einem großartigen Publikum, jetzt perfekt präsentiert auf CD/Vinyl/Digital. Die fünf Metal-Brüder Christer Göransson (Vocals), Magnus Danneblad (Lead Guitar), Jerker Edman (Lead Guitars), Christer Carlson (Bass) und Tommy Viktorsson (Drums) hatten eine unglaublich tolle Zeit auf der Bühne und performten die zeitlosen und einzigartigen Songs von Mindless Sinner mit Kraft und Leidenschaft. Keine Ausreden, wenn ihr schwedischen Metal-Spirit pur und so authentisch wie möglich wollt: Hier ist Keeping It True.

Keeping It True Tracklist:

1. We Go Together

2. I’m Gonna (Have Some Fun)

3. Live And Die

4. Broken Freedom

5. Standing On The Stage

6. Master Of Evil

7. Turn On The Power

8. Screaming For Mercy

9. Voice Of The Doomed

10. Here She Comes Again

Line-Up:

Christer Göransson – Vocals

Magnus Danneblad – Guitars

Jerker Edman – Guitars

Christer Carlson – Bass

Tommy Viktorsson – Drums

