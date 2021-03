Mindless Sinner: veröffentlichen „Turn On The Power“ als limitierte Vinyl Edition

Am 30. April 2021 wird das Album der schwedischen Heavy Metal Band Mindless Sinner – Turn On The Power via Pure Steel Records auf Vinyl veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 16. April 2021. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen.

Ein besonderer Leckerbissen für Old School Metal Fans von Pure Steel Records. Nach dem vielbeachteten Albumrelease von Poltergeist vor gut einem Jahr, freuen wir uns, das Vinyl Re-Release von Turn On The Power der schwedischen Metal-Urgesteine Mindless Sinner ankündigen zu können. Turn On The Power war der zweite Longplayer der Nordmänner, wurde Ende 1984 aufgenommen und Anfang 1986 veröffentlicht. Mindless Sinner, eine er wenigen Bands die noch weitestgehend im original Line-Up der 1980er antreten, bieten dem Fan Old School Metal der besten Sorte mit eingängigen Riffs und grandiosen Chören. Mindless Sinner wurden von Judas Priest und The New Way Of British Heavy Metal beeinflusst, was die 2021er Vinyl Edition nicht nur für Sammler interessant macht.

Tracklist:

Seite A

1. We Go Together

2. I’m Gonna (Have Some Fun)

3. Turn On The Power

4. Live And Die

5. Left Out On My Own

Seite B

6. Here She Comes Again

7. Standing On The Stage

8. Voice Of The Doomed

9. Tears Of Pain

Line-Up:

Christer Göransson – Vocals

Magnus Danneblad – Lead Guitars

Jerker Edman – Lead Guitars

Christer Carlson – Bass

Tommy Johansson – Drums

www.facebook.com/mindlesssinnerofficial

www.myspace.com/mindlesssinner

Quelle: Pure Steel Records