Five Finger Death Punch: „I Refuse“ erhält ein Lyricvideo

Five Finger Death Punch veröffentlichen heute ein neues Lyric Video zum Song I Refuse. Der Track ist auf ihrem aktuellen zweiten Greatest Hits Album A Decade Of Destruction, Volume 2 enthalten, welches im Oktober 2020 via Better Noise Music veröffentlicht wurde.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 haben sich Five Finger Death Punch zu einer festen Größe im Rock-Genre entwickelt und konnten bis dato global über 7,5 Milliarden Streams, 22 Top-10-Singles, zehn #1-Singles und Millionen an verkauften Konzerttickets generieren. Jedes Album seit der Veröffentlichung ihres Debüts The Way Of The Fist im Jahr 2007 wurde von der Riaa in US mit Gold oder Platin ausgezeichnet. In Deutschland wurden Five Finger Death Punch kürzlich ebenfalls mit einer Goldenen Schallplatte für ihr im Jahr 2015 erschienenes Album Got Your Six ausgezeichnet. Des weiteren erhielt die Band bislang zahlreiche weitere Auszeichnungen und wurde jüngst zum Nummer #1 Active Rock Artist Of The Year 2020 gekürt.

Quelle: Head Of Pr