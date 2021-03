DarkStream Festival: geht in die Zweite Auflage im April 2021

Mit seiner Premiere im Mai 2020 erreichte das DarkStream Festival ein begeistertes Publikum rund um den Globus. Nun geht das Online-Event in die zweite Runde und begrüßt seine Zuschauer vom 8. bis 11. April 2021 mit Musik, Lesungen, Performance, Filmen, Gesprächen und DJ Sets zu 80 Stunden Festivalstream.

Die Idee des Festivals entstand in der Zeit des ersten Corona-bedingten Lockdowns und erwuchs aus der Sehnsucht nach Konzerten, Festivals und Kulturerlebnissen. Fast ein Jahr später hat sich die Situation von Live-Kultur nicht verändert. Mit jeder Verlängerung des bundesweiten Lockdowns rücken Live-Termine erneut in unbestimmte Ferne. Damit fehlen KünstlerInnen und Kulturschaffenden nicht nur Auftrittsmöglichkeiten und Einnahmen, sondern auch die Interaktion mit und der Kontakt zu ihrem Publikum. So versteht sich auch das zweite DarkStream Festival als Kulturevent unter den möglichen Umständen und die Vielzahl von Kreativen, die das Festival 2021 mit ihren Beiträgen bereichert, gibt der Idee recht.

Mehr als 65 Bands, MusikerInnen und SolokünstlerInnen, Lesende, Performer, Gesprächsgäste und DJs sind bereits dabei. In Deutschland und rund um den Globus beteiligen sich Kreative am Festivalprogramm.

Erstmals läuft das DarkStream Festival rund um die Uhr, so dass Zuschauer weltweit zu jeder Tageszeit dabei sein können. Live moderiert wird das Festival jeweils vom frühen Nachmittag Uhr bis Mitternacht in der Moritzbastei, wo auch das technische Herz des Festivals schlägt.

So wird es Beiträge aus dem Vereinigten Königreich, Australien, Österreich, der Schweiz, Russland, Israel, Griechenland und Schweden geben. Im Stream wechseln sich vier Tage lang exklusive Konzertmitschnitte, eigens produzierter Videocontent und Aufzeichnungen genauso wie (Live-)Lesungen und Talks, Performances, Kurzfilme, Künstlerporträts und DJ Sets ab. Das diesjährige LineUp/Festivalprogramm wird Ende März 2021 auf der Website des DarkStream Festivals und auf Facebook veröffentlicht. Doch einige der Highlights können wir jetzt bereits ankündigen, so werden z B Lament, Circus Of Fools, der Thrillerautor Andreas Gruber, die legendären Gorilla Monsoon, Der Schulz, Dagobert, Vanguard oder die Bloodsucking Zombies From Outer Space dabei sein, aber auch Die Kammer gibt sich die Ehre und die Kriminalpsychologin Lydia Benecke wird einen ihrer Vorträge zum Festivalprogramm beisteuern. Sogar eine Weltpremiere wird stattfinden.

Gestreamt wird das Event über die Plattform Twitch. Sowohl hier als auch auf Facebook können Zuschauer live Teil der Festivalcommunity sein, miteinander und mit beteiligten KünstlerInnen diskutieren und sich austauschen, gemeinsam ihre Lieblingsmusik feiern und Kultur erleben – kurzum: Festivalstimmung genießen.

Das Programm wird Anfang April 2021 auf der Website und auf Facebook veröffentlicht.

DarkStream Festival 2021 – 8. bis 11. April, live auf Twitch

Quelle: DarkStream Festival