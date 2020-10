Mindless Sinner: veröffentlichen limitierte Vinyl Edition von „Master Of Evil“ 11.12.2020

Am 11. Dezember 2020 wird das Album der schwedischen Heavy Metal Band Mindless Sinner – Master Of Evil via Pure Steel Records auf Vinyl veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 27. November 2020. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen.

Mindless Sinner begannen 1981 als Purple Haze, ehe sie über den Bandnamen Genocide zu ihrem heute bekannten fanden. Die Schweden brachten 1984 ihre erste Veröffentlichung heraus: die EP Master Of Evil in der unglaublicher Weise noch heutzutage zu 80% aktiven Besetzung, bestehend aus Sänger Christer Göransson, den Gitarristen Magnus Danneblad und Jerker Edman, Bassist Anders Karlsson und Schlagzeuger Tommy Johansson.

Die EP Master Of Evil ist für jede 80er Metal-Sammlung unverzichtbar. Mindless Sinner boten harte und schwere Riffs, die ganz in der Tradition der Achtzigerjahre und von ihrer Qualität in der obersten Liga angesiedelt sind.

Diese vier kultigen Lieder der EP werden um die Demo-Aufnahmen Mindless Sinner, Higher And Higher, We All Go Back, Heavy Metal Will Never Die sowie City Games für den Re-Release, auf Vinyl, erweitert.

Tracklist:

Seite A

1. Broken Freedom

2. Key Of Fortune

3. Master Of Evil

4. Screaming For Mercy

Seite B

5. Mindless Sinner (Demo 83)

6. Higher And Higher (Demo 83)

7. We All Go Back (Demo 83)

8. Heavy Metal Never Die (Demo 83)

9. City Games (Demo 83)

Line-Up:

Christer Göransson – Vocals

Magnus Danneblad – Lead Guitars

Jerker Edman – Lead Guitars

Anders Karlsson – Bass

Tommy Johansson – Drums

www.facebook.com/mindlesssinnerofficial

www.myspace.com/mindlesssinner