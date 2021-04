Mindless Sinner haben ein neues offizielles Lyrik Video zu We Go Together veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Turn On The Power enthalten, welches am 30. April 2021 auf Vinyl über Pure Steel Records veröffentlicht wird. Der Song wurde neu gemastert. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen.

Mitglieder:

Christer Göransson – vocals

Magnus Danneblad – lead guitars

Jerker Edman – lead guitars

Christer Carlson – bass

Tommy Johansson – drums