BlackBeer: haben offizielles Video zu „Hot Demon“ veröffentlicht

Die Hardrocker BlackBeer veröffentlichten am 01.02.2023 ihr zweites, offizielles Video von ihrem ersten Album Take The Freedom, erschienen bei Pure Steel Records. Hot Demon – im Stil eines Kinofilms aus den 1980er Jahren – ist das Sequel zum ersten Videos Sweet Life. Es geht dabei um einen jungen, undisziplinierten Glücksspieler, dessen Kartenspiel nicht mehr oder weniger als der Teufel selbst ist. Das Video zu Hot Demon wurde wieder von Dronicon produziert, einem Genie für Animationsfilme, der auch schon für Sweet Life verantwortlich war.



Hot Demon, letzter Song auf dem aktuellen Album Take The Freedom, ist ein authentischer, aggressiver und eingängiger Song, welcher den Stil der Band sehr gut repräsentiert.

BlackBeer bereiten sich aktuell auf eine Reihe von Konzerten in Europa vor, die erste Show des Jahres ist am 28. April in der Heimatstadt Marseille, Frankreich geplant, u.A. zusammen mit Blaze Bayley (ex Iron Maiden).