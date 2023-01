Screamin Demons: unterzeichnen weltweiten Vertrag mit Pure Steel Records

Pure Steel Records freuen sich sehr bekannt zu geben, dass Screamin Demons, Schwermetaller aus Mailand (Italien), einen weltweiten Plattenvertrag bei Pure Steel Records unterschrieben haben.



Screamin Demons wurde 2021 von drei ehemaligen Mitgliedern der legendären italienischen Metal Band Death SS* gegründet, die in den 1990er Jahren mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht hat, die heute noch immer als Meilensteine ​​des Heavy Metal gelten. Das Debütalbum wird 2023 bei Pure Steel Records erscheinen.



Andy Barrington, Gründungsmitglied und Bassist von Screamin Demons, kommentiert:

Ich bin sehr glücklich und stolz, dieses neue „SuperMetal“ Abenteuer mit dem Team von Pure Steel Records zu beginnen, und wir hätten keine bessere Wahl treffen können. „Die neue Ära“ hat gerade erst begonnen und schon bald wirst du einen Vorgeschmack darauf bekommen, was meiner Meinung nach echter Metal sein sollte. Wir sehen uns auf Tour!



Line-Up:

Alessio Spini – Gesang

Al Priest (ex-Death SS, ex-Hydra) – Gitarre

Luca Ballabio (ex-F.E.A.S.T., Mortado) – Gitarre

Andy Barrington (ex-Death SS, ex-V.M.18) – Bass, Gesang

Ross Lukather (ex-Death SS, ex-Athena, ex-Labirinth, ex-Shining Fury) – Schllagzeug



*Zur Klarstellung: Der Bandname bezieht sich nicht auf das Dritte Reich, sondern auf den Namen ihres Sängers und steht für In Death Of Steve Sylvester, den Tod seines alten Ichs und dessen Wiedergeburt als Entität innerhalb der Band.