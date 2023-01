Uburen: veröffentlichen das neue Album „Usurp The Throne“

Das norwegische Black/Viking Metal-Trio Uburen freut sich bekannt zu geben, dass ihr neues Album Usurp The Throne jetzt als Vinyl, Digipak, Streaming und digitale Download über Dusktone erhältlich ist.

Seht euch das Video zum Song When The River Breaks an:

Die acht Tracks von Usurp The Throne sind vereint durch eine Vision von Gott als einem Betrüger und einem, der gerne mit dem Schicksal der Menschen spielt, anstatt sich um den Schmerz zu sorgen, den sie empfinden. Uburen beobachten den Lauf der Zeit, was war und was sein wird. Dies wird durch einen Fluss voller Blut dargestellt, von jenen Sünden, die nicht aus unserer Seele entfernt werden können. Die Sünde wird vom Vater auf den Sohn weitergegeben, denn „nichts wird vergessen, nichts wird vergeben“.

Für die Band ist Ragnarok die endgültige Lösung, um Gott – den Usurpator des Throns – zu stürzen und ewiges menschliches Leiden für immer auszulöschen. Usurp The Throne ist ein reinigendes Feuer aus zerrissenen Vocals und zerstörerischen Riffs, ideal für Fans von Bands wie Satyricon, Khold, Kampfar und Enslaved.

Usurp The Throne wurde von Uburen selbst produziert. Aufgenommen in den Fuck It I’ll Do It Myself Studios. Gemischt und gemastert von Ask Kjetilson. Artwork von Bharaduur. Musik und Texte von Uburen.

Tracklist:

1. Ein Død Manns Drøm

2. Harken Now

3. When The River Breaks

4. Usurpe The Throne

5. Defiance Towards Futility

6. Bring Forth Ragnarok

7. None Is Forgotten

8. As Sorrow Turns To Hate

Line-Up:

Ask Kjetilson – Gesang, Gitarre

Bior Kjetilson – Bass, Gesang

Wrage Steinarson – Schlagzeug

Uburen online:

Facebook