Polymerase: Details zum neuen Album „Dreams & Realities I“ bekannt gegeben

Die philippinische Stoner/Psych-Band Polymerase hat Details zu ihrem kommenden Album mit dem Titel Dreams & Realities I enthüllt, das am 3. Februar über Electric Talon Records, Sliptrick Records und Bear’s Den Records veröffentlicht wird.

Polymerase stellen der Masse eine neue Art von Sicht auf das Leben vor, deren Klang sich mit dem jenseitigen Blick auf das, was das bloße Auge vom Alltag wahrnehmen würde, zusammenfassen lässt. Die Band hat ihren Fans mit dem Artwork, von dem die Band behauptet, dass es das komplette Konzept des Albums ist, sowie der Single Evil Hand eine Zusammenfassung ihrer Philosophie zur Verfügung gestellt.

Evil Hand spielt eine entscheidende Rolle im Konzept von Dreams & Realities I. Die Hauptfigur der Geschichte, dargestellt durch einen Astronauten (oder einen weisen Mann), steht einer „bösen Hand“ gegenüber, um alle negativen Emotionen und Überzeugungen der menschlichen Spezies darzustellen.

Dreams & Realities I wird zeigen, wie PolyDreams & Realities I merase ihre Stoner/Psychedelic-Landschaft repräsentieren – das Genre an seinen Wurzeln erneuernd, ohne zu vergessen, den Pionieren Black Sabbath, Sleep und Electric Wizard zu huldigen!

Dreams & Realities I Tracklist:

1. Space Carousel

2. The Sage

3. Blade Of The Demon God

4. Evil Hand

5. Space Carousel – Instrumental

6. The Sage – Instrumental

7. Blade Of The Demon God – Instrumental

8. Evil Hand – Instrumental

Das Album wurde von Vincent Jose und Polymerase produziert. Die Gitarren wurden im Prince Of The Arrow Records Studio aufgenommen, während die Bässe von Bobbi Legaspi in ihrem Heimstudio aufgenommen wurden. Die Drums wurden stattdessen von Fabio Alessandrini in seinem Studio aufgenommen. Mixing und Mastering erfolgten im Glasstone Studio. Das Artwork ist von Polymerase und Ilham Maulana.

Polymerase Line-Up:

Vincent Jose – Gesang, Gitarre

Bobby Legaspi – Bass

Eugene Castro – Schlagzeug

Polymerase online:

