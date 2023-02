Polymerase – Dreams & Realities I

Die philippinische Stoner und Psychedelic Rock Band Polymerase hat Anfang Februar ihr neues Material veröffentlicht. In 23 Minuten zelebrieren sie in nur vier Songs ihre schleppende Kunst, die den Hörer in die bitterkalte Wüstennacht entführt. Vor europäischen oder nordamerikanischen Vertretern des Genres brauchen die Exoten keine Angst zu haben. Rhythmisch ziehen sie den Stöpsel der Badewanne, sodass der Sog nach unten einen kleinen Strudel entfacht, der immer größer wird. Die emotionale Fahrt gen Hölle untermalen Polymerase mit dem langsamen Gitarrensound, der die kleinsten Sandkörner nochmals zu spalten versucht. Dumpf drücken die Doom angehauchten Melodien aus den Boxen. Entschleunigt, ohne Eile lassen sie die Muskeln nur bedingt spielen, wie ihr weiter unten hautnah mit dem Track Evil Hand erleben könnt. Das Trio blickt eisern nach vorne. Vincent Jose am Mikrofon und an der Gitarre hat großen Anteil am zermürbenden Klangbild von Polymerase. Unterstützung bekommt er vom Bassisten Bobby Legaspi und Eugene Castro hinterm Schlagzeug. Mir fehlen zwar die ganz großen Höhepunkte, zum Abdriften der eigenen Gedanken aus den täglichen Qualen reichen die vier Stücke jedenfalls aus. Auf längere instrumentale Passagen verzichten sie, um stets mit verstrickten Lyrics den Hörer an die düstere Kunst zu binden. Lebensfrohe Elemente sucht man hingegen vergebens. Das Tal der Tränen ist weit und klar. Am Grund des Sees liegen die Stücke The Sage und Blade Of The Demon God, die mit weit aufgerissenen Augen emporblicken. Chancenlos, dem Todeskampf unterlegen, zucken sie nur noch selten und nehmen ihr Schicksal als gegeben hin. Die Träume und Realität, die Dreams & Realities I verkörpern, sind somit nichts für schwache Nerven. Hört selber mal rein, was das Trio von den Philippinen da für euch auf Dreams & Realities I zusammengebraut hat.

