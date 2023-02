The Quireboys starten ihre Deutschlandtour am 22.02.2023 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: The Quireboys, Twister, Lord Bishop Rocks

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 22.02.2023

Kosten: 30,00 VVK

Genre: Hard Rock, Blues Rock

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: http://mjctrier.de/event/the-quireboys/

Die britischen Hard Rocker The Quireboys gehen diesen Monat auf Deutschlandtour. Ihren ersten Gig auf der Tour, die am 22.02.2023 beginnt, werden sie im Mergener Hof in unmittelbarer Nähe zur Porta Nigra in Trier machen!

The Quireboys starteten ihre Karriere bereits 1984 unter dem Namen The Queerboys als Rhythm and Blues beeinflusste Hardrock-Band im berühmten Londoner Marquee Club. Nachdem sie 1987 das Angebot bekamen, auf dem Reading Festival zu spielen, falls sie ihren Namen ändern, tauften sie sich in The Quireboys um.

Das Debütalbum A Bit Of What You Fancy wurde für die Band zum gefeierten Erfolg und man fand sich mit Goldauszeichnung unter anderem auf Platz 2 der britischen Albumcharts wieder. Mit Bands wie Guns n’ Roses, den Rolling Stones oder auch Bon Jovi teilte man sich die Bühne. Noch heute, knapp vierzig Jahre nach Bandgründung, gelten The Quireboys als eine Ausnahmeliveband. Das sollte man sich in Trier nicht entgehen lassen, wer weiß, wann es noch mal solch eine Gelegenheit gibt! Supportet werden sie auf ihrer Tour von

Twister und Lord Bishop Rocks.

