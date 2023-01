Fairytale: neues Album „Army Of Ghosts“ wird am 24.02.2023 veröffentlicht

Pure Steel Records freut sich bekannt geben zu dürfen, dass die deutschen Metaller Fairytale ihr neues Album Army Of Ghosts am 24.02.2023 veröffentlichen werden.

Fairytale, die einzig wahren Helden der schwermetallischen, märchenhaften Erzählungen, sind zwar keine Newcomer mehr, dafür aber mit neuer Besetzung und der Erfahrung von mehreren Alben in der Hinterhand bereit für den nächsten Schritt.

Fairytale sind fünf Musiker, die sich quer über das Ruhrgebiet verteilt zusammengefunden haben. Dementsprechend sind die Songs der Band kein Happy-Metal, sondern auch vom Schmutz des Ruhrpotts geprägt. Auch auf dem neuen Album Army Of Ghosts, bilden harte und eingängige Mitsinghymnen das Zentrum der Songs. Wie bei den Menschen im Ruhrpott, ist auch hier eine raue Schale versehen mit einem weichen Kern vorzufinden.

Im Jahr 2000 von Colin Büttner gegründet, orientiert sich das Quintett am Heavy Metal der 1980er-Jahre. Dabei sind die Einflüsse ebenso bunt und vielschichtig, wie das goldene Jahrzehnt selbst. Neben offensichtlichen Einflüssen wie Iron Maiden, findet man aber auch progressivere Einflüsse, die auf Bassist Hendrik und Gitarrist Stefan zurückgehen und perfekt mit dem eher traditionellen Songwriting von Colin harmonieren. Zusammengehalten wird alles von Drummer Fabius, der als letzter Neuzugang die Band komplettierte. Über all dem thront die kräftige und sehr markante Stimme von Sänger Carsten Hille, der damit den Songs seinen Stempel aufdrückt.



Tracklist:

1. The Altered

2. Army Of Ghosts

3. Voices From Inside

4. 1428

5. Possessed

6. Morningside

7. Elizabeth Dane

8. Waxwork

9. Horace P

10. Alive



Line-Up:

Carsten Hille – Gesang

Colin Büttner – Gitarre

Stefan Absorber – Gitarre

Hendrik Klahold – Bass

Fabius Farkas – Schlagzeug