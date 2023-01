Vianova: Berliner Newcomer ernennen 2023 zu ihrem Jahr: erste Single „To Catch A Ray Of Light“ mitsamt Video veröffentlicht

Der Berliner Progressive Metal-Szene sind Vianova durch ihre zahlreichen Liveauftritte längst ein Begriff, nun geht die Band, die im Fahrwasser von Between The Buried And Me, Protest The Hero oder August Burns Red unterwegs ist, den nächsten konsequenten Schritt: Frisch bei Easthaven Records unter Vertrag, erscheint mit To Catch A Ray Of Light eine brandneue Single mitsamt Video.

Im Song geht es um Verluste und die Konsequenzen, die man trägt, wenn man nicht loslassen kann. „Wir erzählen darin, wie man sich nach dem Ende einer Beziehung fühlt, die toxisch und zerstörerisch war. Es bleibt immer ein bitterer Nachgeschmack.“ Auch musikalisch bildet der Track das Gefühlschaos zwischen Melancholie und Frustration ab – groovig, mal chaotisch und mal nach vorne preschend.

„Am Ende steht die nüchterne Erkenntnis, dass man den Lichtstrahl niemals mit der bloßen Hand erreichen kann, egal wie hart man sich darum bemüht.“

Das dazugehörige Musikvideo wurde von Chris Hesse produziert. Single und Video bilden den ersten Vorgeschmack für die am später in 2023 erscheinende EP …A Way Out.