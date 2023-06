Grim Justice – Justice In The Night

Grim Justice kombinieren Heavy Metal und Hard Rock, mit dem dritten Studioalbum Justice In The Night sind die vier Musiker vor ein paar Monaten zurückgekehrt. Daher wollen wir im Nachgang mal hineinhören, was die Platte mit acht Tracks so kann. Die Ende 2010 gegründete Band besteht aus der talentierten Leadsängerin und Gitarristin Michela Vignoli und dem Leadgitarristen Thomas Strohmayer. Gemeinsam haben sie ein Album der alten Schule geschaffen, das eine Hommage an die ikonischen Klänge des Heavy Metal der 80er und des Hard Rock der 70er-Jahre darstellt. Unterstützt werden sie von Gernot Schwarz am Bass und Ernst Gumprecht hinter den Fellen.

Justice In The Night bildete eine musikalische Reise von Grim Justice, die in nostalgischen Riffs, viel Potenzial und einigen Baustellen endet. Ihr vorheriges Album The Return Of The Flame, welches 2018 veröffentlicht wurde, wird nun fünf Jahre später mit neuem Material beiseitegeschoben. Mit ihrem neuesten Output hat die Truppe ihren Sound gefestigt und liefert eine kraftvolle Sammlung von Titeln ab, die mit sehr viel Charme aus den frühen 80ern versehen wurden. Das birgt nicht nur Potenzial, sondern auch immer wieder Hürden, die genommen werden müssen. Gesanglich kann sich Michela zwar entfalten, die Lyrics wie bei Terminus III oder Hey Angel haben aber Probleme als Seelenfänger in den Köpfen der Hörer zu bleiben. Justice In The Night ist ein Beweis für die Fähigkeit von Grim Justice, die Essenz des klassischen Heavy Metal und Hard Rock einzufangen. Nach mehreren Durchläufen braucht man jedoch erst mal eine Pause von der Platte. Große Ausbrüche und Hits wurden nicht in dem tonnenschweren Stahlgebilde verbaut. Höhepunkte kann man zwar ausmachen, aber im gesamten Durchlauf möchte der Funke bei mir persönlich einfach nicht überspringen. Die Ideen wurden gut umgesetzt, nur die Hörintensität bleibt zu oft auf der Strecke.

