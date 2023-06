Andrej S.: knackt mit dem Phonk-Song „Crystals“ die 100 Millionen Streams Marke bei Spotify

Wir hatten euch bereits im August 2022 berichten können, dass Andrej S., Frontmann der Koblenzer Extrem Metal Band Coma-Taj mit dem Song Crystals seines Soloprojektes isolate.exe innerhalb nur weniger Monate die Marke von zehn Millionen Streams beim Streamingportal Spotify geknackt hat. Nur knapp neun Monate später sind es weit über 100 Millionen Streams; in Zahlen: 100 000 000. Weitere 40 Millionen Streams sind es bei YouTube!

Mit seiner Band Coma-Taj ist er ansonsten im Extrem Metal Bereich mit Hardcore/Metalcore, Beatdown mit Fragmenten von Sludge angesiedelt. Richtig Erfolg hat er jedoch mit Musik jenseits des Metals und mit Streamingzahlen, von denen jeder Metaller wohl träumt! Crystals ist ein Song, der dem Musikgenre Phonk zuzurechnen ist, einem Subgenre der Hip-Hop- und Trap-Musik, das direkt vom Memphis-Rap der 1990er-Jahre inspiriert ist.

Damit ist er allerdings nicht der einzige Extrem Metaller, der äußerst erfolgreich einen Ausflug in den Electronic Bereich wagt. Mick Kenney, der Mastermind der britischen Extrem Metal Band Anaal Nathrakh ist in diesem Metier unter dem Namen Kordhell noch erfolgreicher. Er hat es mit seinem Song Murder In My Mind sogar auf 400 Millionen Streams geschafft. Phonk scheint ein gutes Pflaster für kreative Geister aus der Extrem Metal Szene zu sein!

Hier könnt ihr mal in Crystals reinhören, aber Vorsicht: kein Metal!

Damit ihr sehen könnt, was der Mann mit seiner Band Coma-Taj ansonsten im Extrem Metal macht, hier mit Infinite Void ein Video der Band.